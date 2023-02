Iserlohn: Polizei warnt vor „Hallo-Mama“-Trick per SMS

Iserlohn. Falsche SMS und Whatsapp landen auf vielen Handys. Auf den „Hallo-Mama“-Trick ist eine Mutter in Iserlohn hereingefallen. Die Polizei warnt.

Eine wahre Flut an SMS oder Whatsapp-Nachrichten von angeblichen Kindern in Not erreicht derzeit heimische Handys. Trotz aller Warnungen ist eine 63-jährige Iserlohnerin am Freitag auf den „Hallo-Mama“-Trick hereingefallen und hat einem unbekannten Betrüger eine hohe Geldsumme überwiesen.

Die Täter verschicken wahllos SMS oder Messenger-Nachrichten mit dem Text „Hallo mama/papa, mein Handy ist kaputt. Das ist meine neue nummer“ (Mit diesen Schreibfehlern). Dann fordern sie ihre Opfer auf, per Messenger eine Nachricht zu schreiben. Die Lügengeschichte endet immer damit, dass die angebliche Tochter oder der angebliche Sohn ganz dringend eine Rechnung bezahlen muss. Deshalb bitten sie die vermeintliche Mutter oder den Vater um Hilfe. „Leider denken immer wieder besorgte Eltern, dass die SMS tatsächlich von ihrem erwachsenen Kind kommt“, berichtet die Polizei in Iserlohn.

Die Iserlohnerin konnte nur einen Teil der geforderten Summen auf ein Konto in Litauen überweisen. Am Sonntagabend meldete sich ihre echte Tochter von ihrer alten, angeblich nicht mehr gültigen Telefonnummer. Als die Mutter ihre Tochter auf die Geldfrage ansprach, kam der Betrug heraus. Die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei.

Jede Woche Opfer aus dem Märkischen Kreis

Die Polizei warnt seit langer Zeit vor dieser Betrugsmasche. Fast jede Woche melden sich inzwischen mehrere Opfer aus dem Märkischen Kreis bei der Polizei, weil sie auf die Masche hereingefallen sind - an diesem Wochenende allein drei im MK. Dabei ließe sich dieser Betrug so einfach enttarnen, die Polizei rät: „Durch einen umgehenden Rückruf bei der echten Tochter unter der angeblich nicht mehr gültigen Handy-Nummer oder durch eine Bitte um eine Sprachnachricht per Messenger. Darauf werden die Täter nicht eingehen.“

