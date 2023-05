Iserlohn: Polizei warnt wieder vor Telefonbetrügern

Iserlohn. Die Iserlohner Polizei warnt wieder vor Telefonbetrügern. Es hat mehrere Anzeigen von Bürgern wegen Anrufe falscher Polizisten gegeben.

Falsche Polizeibeamte haben sich in der vergangenen Woche wieder einmal das Iserlohner Telefonbuch vorgenommen. Zwischen Mittwoch und Freitag gingen eine Reihe von Anzeigen wegen der Anrufe bei der echten Polizei ein. In den geschilderten Fällen blieb es bei versuchten Betrugsfällen.

Die Täter erzählten am Telefon die üblichen Lügengeschichten: Entweder berichteten sie von Überfall oder Festnahmen in der Nachbarschaft und fragten nach Wertsachen oder Vermögen. Oder sie behaupteten, der Sohn habe einen Verkehrsunfall verursacht und müsse nun eine Kaution bezahlen. In einem Fall erklärte sich ein 90-jähriger Iserlohner bereit, eine allerdings kleinere Summe als gefordert zu zahlen. Die Täter erschienen nicht, so dass es zu keinem Schaden kam. Die Polizei warnt weiter vor den betrügerischen Anrufen und rät davon ab, sich bei derartigen Anrufen überhaupt auf ein Gespräch einzulassen.

Polizei ruft nie unter 110 an

Die echte Polizei ruft nicht unter der Telefonnummer 110 an. Unter dieser Rufnummer nimmt die Polizei nur Anrufe an. Die echte Polizei verlangt keine Kautionen und nimmt auch keine Wertsachen „in Verwahrung“. Immer, wenn es um hohe Geldsummen geht, sollten bei Angerufenen die Alarmglocken schrillen. Sie sollten sich nicht zur Geheimhaltung verdonnern lassen, sondern den Rat von Freunden suchen und die echte Polizei anrufen.

Angehörige sollten mit älteren Menschen über Gefahr sprechen

Dazu muss der betrügerische Anruf natürlich beendet werden. Vorbeugend bittet die Polizei Angehörige, Freunde oder Nachbarn älterer Menschen, immer wieder über die Gefahr zu sprechen. Dass ein paar Wochen nichts mehr passiert ist, ist keineswegs ein Zeichen dafür, dass die Betrüger ihr Handwerk aufgegeben haben.

