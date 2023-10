Iserlohn: Polizei wegen Randale gleich dreimal im Einsatz

Iserlohn. Erhebliche Sachbeschädigungen und eine Einweisung: Am Sonntag beschäftigten Randalierer die Polizei in Iserlohn.

Am Sonntagabend musste die Polizei in Iserlohn laut Bericht vom Montag kurz hintereinander gleich drei Randalierer beruhigen. Am Grüner Weg randalierte ein 59-jähriger Mann. Erst trat er gegen Wohnungstüren, beleidigte und beschimpfte Hausbewohner, dann schlug er mit einem Hammer auf Briefkästen und den Stromkasten ein. Der offenbar alkoholisierte Mann wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Eine 36-jährige Frau randalierte gegen 21.30 Uhr am Sonntag im Flur eines Mehrfamilienhauses am Ossenkämpers Ufer. Sie bedrohte Nachbarn und trat gegen die Wohnungstür, wodurch die Tür eingedellt wurde. Die Polizeibeamten überwältigten die Frau, die sich erheblich zur Wehr setzte. Auf Betreiben des Ordnungsamtes und nach einer Untersuchung durch einen Arzt wurde sie nach Psych-KG in ein Krankenhaus zwangseingewiesen. Die Polizeibeamten schrieben Strafanzeigen wegen Bedrohung, Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Um 22.30 Uhr schließlich löste ein 24-Jähriger den nächsten Polizei-Einsatz dieser Art aus: Er trat er in der Schlesischen Straße gegen eine Wohnungstür, demolierte Lampen, riss Kabel aus der Heizungsanlage, verursachte eine Überschwemmung, was wiederum einen Kurzschluss auslöste. In der ersten Etage des Hauses fiel deshalb der Strom aus. Als die Polizeibeamten eintrafen, begrüßte er diese mit verschiedenen Trümmerteilen in den Händen. Er bestreitet die Sachbeschädigungen. Stadtwerke und Feuerwehr untersuchten die Installationen auf einen möglichen Gasaustritt.

Dieser Verdacht bestätigte sich aber nicht, die Heizung ließ sich jedoch nicht mehr in Betrieb nehmen. Der alkoholisierte Tatverdächtige wurde von der Polizei zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

