Iserlohn: Polizeieinsatz nach Streit am Fritz-Kühn-Platz

Iserlohn Ein lautstarker Familienstreit an einer Bushaltestelle sorgte am Montagmorgen für einen Polizeieinsatz in Iserlohn. Das ist passiert.

Der Polizei in Iserlohn wurde am Montagmorgen gegen 10 Uhr ein lauter und heftiger Streit an einer der Bushaltestellen am Fritz-Kühn-Platz gemeldet, der für viel Aufsehen sorgte. Als wenige Minuten später mehrere Fahrzeuge der Polizei am Fritz-Kühn-Platz ankamen, hatte sich die Lage bereits wieder beruhigt.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Die Beamten fanden heraus, dass es sich bei der lautstarken Auseinandersetzung um einen Familienstreit handelte. Ein junger Mann hatte sich mit seinen Eltern gestritten, weil er nicht mehr zu Hause wohnen wollte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn