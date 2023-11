Iserlohn: Professor Ingo Froböse informiert über Muskeln

Prof. Ingo Froboese forscht und lehrt an der Deutschen Sporthochschule Köln und kommt am Samstag zum Gesundheitstag nach Iserlohn.

Iserlohn. Professor Ingo Froböse informiert das Publikum beim Gesundheitstag im Parktheater am Samstag über einen besonderen Gesundmacher: Die Muskeln.

Nach Mitmach-Angeboten – vor allem mit Elli Hoop, Deutschlands bekanntester Hula-Hoop-Trainerin –, und der Kochshow mit Volkhard Nebrich und Carsten Griesbach kommt zum krönenden Finale des 16. Iserlohner Gesundheitstages am morgigen Samstag von 10 bis 17 Uhr im Parktheater um 15.30 Uhr mit Professor Ingo Froböse Deutschlands bekanntester Sportwissenschaftler auf die Bühne im Großen Haus.

Zwei Mal, 2012 und zuletzt 2018, hat der Kölner, der seit fast drei Jahrzehnten an der dortigen Deutschen Sporthochschule forscht und lehrt, das Publikum beim Iserlohner Gesundheitstag auf verständliche, ja unterhaltsame Weise bestens informiert. Diesmal geht es in seinem Vortrag um „Muskeln – die Gesundmacher“. Denn auch wenn das größte Stoffwechsel-Organ unseres Körpers, das in viele biochemische Prozesse eingebunden ist, schon immer ganz oben auf seiner Agenda stand, hat Professor Froböse nach mehr als 50 verfassten Büchern den Muskeln jetzt erstmals ein ganzes Werk gewidmet.

Was die Besucher beim Gesundheitstag erwartet

Gute Muskulatur sorgt für Lebensqualität

Hintergrund ist die Tatsache, dass die Bedeutung der Muskulatur für die Gesundheit und insbesondere auch für die Lebensqualität älterer Menschen seiner Meinung viel mehr in den Blickpunkt gerückt werden müsste. Das gelte zum Beispiel auch für das Medizinstudium, wo die Muskeln bisher nur in der Anatomie ein Thema seien. Dabei ist seit einer Studie im Jahr 2007 bekannt, dass sie bei Bewegung hormonähnliche Botenstoffe, die Myokine, ausschütten. „Diese können Wachtumsprozesse im Gehirn stimulieren, es entstehen neue Nerven und Nervenverbindungen“, erläutert Professor Froböse.

Eintritt frei beim Gesundheitstag

Auch weitere innere Organe können positiv beeinflusst werden. Wie das alles zusammenhängt und warum das auch schon für jüngere Menschen und spätestens ab dem 30. Lebensjahr ein sehr wichtiges Thema ist, erläutert er beim Gesundheitstag, bei dem der Eintritt ins Parktheater frei ist und neben Vorträgen und Aktionen auch noch die Messe mit 48 Ausstellern wartet.

