Iserlohn: Radfahrer (83) nach Unfall schwer verletzt

Iserlohn An der Brändströmstraße wurde ein Fahrradfahrer von einem Pkw angefahren. Er wurde auf dem Radweg übersehen. Das ist bisher bekannt.

Am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr kam es an der Brändströmstraße in Iserlohn zu einem Verkehrsunfall. Eine 44-Jährige Iserlohnerin wollte den Radweg an der Straße queren und übersah dabei einen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß und der 83-Jährige Iserlohner kam dabei zu Fall, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Er musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Weiterhin erklärte der Sprecher, dass das Stoppschild, das für die Autofahrerin galt, zum Unfallzeitpunkt verdreht war.

