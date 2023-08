Mit Reizgas hat ein Fahrradfahrer einen Autofahrer in Iserlohn bedroht. Er fühlte sich offenbar durch den Pkw-Fahrer bedrängt.

Verkehr Iserlohn: Radfahrer bedroht Autofahrer an Ampel mit Reizgas

Iserlohn. Mit Reizgas hat ein Radfahrer einen Autofahrer in Iserlohn bedroht. Er fühlte sich durch den Pkw-Fahrer bedrängt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Fahrradfahrer hat am Sonntag einen Pkw-Fahrer in Iserlohn mit Reizgas bedroht. Der Vorfall ereignete sich kurz nach 13 Uhr an der Nußbergstraße. Der 39-jährige Pkw-Fahrer überholte einen Pedelec-Fahrer nach eigenen Angaben mit ausreichendem Seitenabstand. Als er gerade neben dem Rad vorbeifuhr, habe der Radfahrer unvermittelt nach links gelenkt. Die Fahrzeuge streiften sich laut Polizeibericht nicht.

Doch der Radfahrer schrie hinter dem Pkw-Fahrer her, er solle stehenbleiben. An der Kreuzung Schapker Weg/Dortmunder Straße musste der Pkw-Fahrer warten. Der Radfahrer holte auf, stieg von seinem Pedelec und forderte den Pkw-Fahrer mit gezogenem Reizstoff-Sprühgerät „zum Kampf“ auf. Der Pkw-Fahrer gab Gas und flüchtete, der Pedelec-Fahrer verfolgte ihn noch ein Stück. Der Pkw-Fahrer alarmierte daraufhin die Polizei.

Eine Nahbereichsfahndung nach dem Pedelec-Fahrer verlief ohne Erfolg. Dieser wird wie folgt beschrieben: etwa 35 Jahre alt, 1,85 Meter groß und kurze, blonde Haare. Er trug dunkle, kurze Radsportkleidung und eine schwarze Kappe mit dem Schirm nach hinten. Das schwarze Pedelec hat gelbe Akzente. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02371/9199-0.

