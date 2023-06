Iserlohn: Radfahrerin bei Unfall im Kreisverkehr verletzt

In Iserlohn kam es auf der Baarstraße zu einem Verkehrsunfall.

Iserlohn. Auf der Baarstraße in Iserlohn kam es am Kreisverkehr zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrzeugführer kollidierte mit einer Fahrradfahrerin.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagmorgen, 12. Juni, auf der Baarstraße in Iserlohn. Als ein Fahrzeug im Kreisverkehr in der Nähe der Tankstelle bremste, wich ein anderer Verkehrsteilnehmer seitlich aus. Dabei war die Geschwindigkeit offenbar zu hoch und das Fahrzeug kollidierte mit einer Fahrradfahrerin, die dabei war, den Zebrastreifen zu überqueren. Die Frau wurde dabei leicht verletzt.

