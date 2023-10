Iserlohn: Randalierer nach Polizeieinsätzen eingewiesen

Iserlohn. Gleich zwei Mal musste die Polizei in Iserlohn ausrücken, weil ein 32-Jähriger randaliert hatte. Unter anderem hatte er Warnbaken verschoben.

Ein Zeuge alarmierte am Mittwoch die Polizei in Iserlohn, dass ein Mann Warnbaken an einer Baustelle am Kuhloweg weggeräumt habe, berichtet die Pressestelle. Beamte hätten die Absperrungen zurückgezogen. Während sie die Aussagen des Zeugen aufnahmen, bekamen sie den nächsten Einsatz: Eben jeder Mann, der die Warnbaken entfernt hatte, randalierte nun in seiner Wohnung in der Nähe.

Die Beamten nahmen des psychisch auffälligen 32-Jährigen mit zur Wache. Von dort wurde er auf Veranlassung des Ordnungsamtes und nach einer ärztlichen Untersuchung nach PsychKG zwangseingewiesen in ein Krankenhaus. Die Beamten schrieben eine Strafanzeige wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

