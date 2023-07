Foto: Michael May / IKZ

„Donnerstags am Markt“ fällt in dieser Woche wegen schlechter Wetterprognosen aus.

Konzerte Iserlohn: Regen droht – „Donnerstags am Markt“ abgesagt

Iserlohn. „Donnerstags am Markt“ fällt wieder dem schlechten Wetter zum Opfer. Wann der Auftritt von Sirii und Philipp Hemmelmann nachgeholt werden soll.

Aufgrund des für den Abend angekündigten Regens hat die Werbegemeinschaft Iserlohn die nächste Runde der Veranstaltungsreihe „Donnerstags am Markt“ abgesagt. Der Auftritt von Sängerin Sirii und Sänger Philipp Hemmelmann soll am 17. August nachgeholt werden.

In der vergangenen Woche war noch das Duo „Safe by Sound“ auf dem Iserlohner Marktplatz aufgetreten, doch insgesamt steht die Veranstaltungsreihe wettertechnisch bislang in diesem Jahr unter keinem guten Stern. Ein Konzert musste wegen einer Unwetterwarnung bereits abgesagt werden und auch der Auftritt von Frank Nobis und Robin Beckmann wurde von Starkregen gestört.

