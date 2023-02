Iserlohn: Rekordbesuch bei Vortrag über Augenkrankheiten

Iserlohn. Rund 100 Zuhörer beim Vortrag zum Thema „Das Auge in der fortschreitenden Jugend – Stare und Makula“ im Sonnentreff.

Über einen Rekordbesuch konnte sich Friedhelm Leppert, „Continue“-Mitarbeiter und Organisator der Gesundheitsvorträge im „Sonnentreff“ im Dröscheder Feld, jetzt freuen: Rund 100 Zuhörer kamen zum Vortrag von Dr. Uwe Breitrück zum Thema „Das Auge in der fortschreitenden Jugend – Stare und Makula“.

Bei diesen Erkrankungen geht es in der Regel um Alterserkrankungen des Auges. Deswegen gab der Augenarzt, der auch überwältigt war von den vielen Interessierten, zunächst einen Überblick über die Entwicklung der Altersstruktur in Deutschland. 2030 rechne man mit zwölf Millionen Menschen im Alter zwischen 70 und 80 Jahren, dazu acht Millionen über 80. 40 Prozent der Augenpatienten seien heute schon über 70 Jahre, 90 Prozent der über 60-Jährigen würden eine Brille tragen. In der Regel fange das schlechtere Sehen ab etwa 50 Jahren an. Insgesamt leide etwa die Hälfte der Betroffenen an der altersbedingten Makuladegeneration, 18 Prozent am Grünen, 5 am Grauen Star und 17 Prozent würden infolge von Diabetes mellitus schlechter sehen.

Grauer und Grüner Star

Beim Grauen Star würde sich die Sehverschlechterung in Form von Blendung/Trübsehen und Problemen mit dem Erkennen von Farben und Kontrast zeigen. Der Grüne Star sei die zweithäufigste Erblindungserkrankung, etwa zwei Millionen Deutsche hätten einen erhöhten Augendruck, jeder zwanzigste ab dem 40. Lebensjahr sei gefährdet. Rund eine Million seien am Grünen Star erkrankt, ohne es zu wissen. Risikofaktoren sind Augendruck, Durchblutungsstörungen, Alter, Blutdruck, Allgemeinerkrankungen, kalte Hände oder auch Migräne. Ziele der Therapie – Augentropfen, Lasertherapie und möglicherweise eine OP – sind der Erhalt der Sehleistung, des Gesichtsfelds und des Sehnervs.

Schädigung des „Gelben Flecks“

Bei der Altersbedingten Makuladegeneration (AMD) geht es um die Schädigung des „Gelben Flecks“. Es ist die Verringerung der Sehschärfe in der Mitte des Gesichtsfeldes. Es gibt die feuchte und trockene AMD, wobei 80 bis 90 Prozent der Betroffenen die trockene hätten. Man kann sie vermeiden durch „augengesunde Ernährung“ und die Vermeidung von Risikofaktoren. Im Spätstadium kann es zu starkem Sehverlust kommen. Die feuchte Degeneration ist aggressiver und schneller. Sie entwickelt sich aus der trockenen. Das Fortschreiten kann durch Behandlung gestoppt oder zumindest verlangsamt werden. Risiken und Ursachen der AMD sind Alter, Rauchen, Geschlecht, Hautfarbe, Sonne und starkes UV-Licht, schlechte Ernährung und erbliche Faktoren.

Dr. Breitrück betonte, wie wichtig es sei, regelmäßig zur Untersuchung zu gehen, besonders für Diabetiker. Wenn die Krankheiten frühzeitig erkannt würden, könne darauf reagiert werden. Gerne beantwortete er die Fragen der Zuhörer und sicherlich, so das Fazit von Friedhelm Leppert, werde das nicht der letzte Vortrag des Augenarztes im „Sonnentreff“ gewesen sein.

Vortrag über Bestattungsvorsorge

Als nächstes geht es in der Reihe in der Städtischen Begegnungsstätte am Mittwoch, 15. Februar, um 15 Uhr um das Thema „Bestattungsvorsorge – eine Sorge weniger“. Referentin ist dann Simona Zipp vom Bestattungshaus Waigand in Letmathe. Wie die Finanzen im Todesfall aussehen, ist heute angesichts eventuell anfallender Pflege- und Heimkosten kaum vorherzusehen. Wer vorsorgt, entlastet seine Angehörigen. Bestattungsvorsorge bedeutet zudem, die eigenen Wünsche für die zukünftige Bestattung inhaltlich und finanziell abzusichern. Der ursprünglich geplante Vortrag „Alter. Fast alles ist nicht mehr so wie es früher war. Warum?“ muss wegen Krankheit des Referenten ausfallen. Für Fragen von Interessierten steht Friedhelm Leppert unter 02371/7837007 zur Verfügung.

