Iserlohn: Rettung evakuiert Familie nach Kohlenmonoxid-Alarm

Iserlohn. Eine Familie ist in Iserlohn wegen einer erhöhten Kohlenmonoxid-Konzentration aus ihrer Wohnung evakuiert worden. Warngeräte schlugen Alarm.

Am Freitagmorgen ist der Rettungsdienst der Iserlohner Feuerwehr zu einem internistischen Notfall ausgerückt. Ein Mann klagte dort über Kopfschmerzen und Unwohlsein. Die Ursache dafür war jedoch unerwartet.

Beim Betreten der Wohnung In der Bredde lösten laut Bericht der Feuerwehr die beiden Kohlenmonoxid-Warngeräte aus, die der Rettungsdienst standardmäßig mit dabei hat. Die anwesenden Personen, zwei Erwachsene und drei Kleinkinder, wurden umgehend durch die Rettungsdienstbesatzung ins Freie evakuiert. Ein Löschzug der Berufsfeuerwehr wurde umgehend nachalarmiert.

Feuerwehr misst erhöhte Konzentration von Kohlenmonoxid in Wohnung

Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr, die um 8.05 Uhr alarmiert worden waren, wurde Kohlenmonoxid (CO) in erhöhter Konzentration in den Wohnräumen nachgewiesen. Die Wohnung wurde gelüftet und die betroffenen Personen zur weitergehenden Untersuchung in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Eine abschließende Ursache für die erhöhte CO-Konzentration konnte nicht eindeutig festgestellt werden. In Betracht kamen eine Gasheizung sowie Kohle einer Shisha. Die Einsatzstelle wurde dem zuständigen Schornsteinfeger sowie den Stadtwerken übergeben.

