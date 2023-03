Iserlohn: Rettungsdienst wegen Schneechaos voll ausgelastet

Der Rettungsdienst musste ein weiteres Fahrzeug in den Dienst holen, um der großen Nachfrage gerecht werden zu können.

Iserlohn. Mit dem Schneefall gab es viele Einsätze für die Polizei und Rettungskräfte in Iserlohn. Der Rettungsdienst brauchte ein zusätzliches Fahrzeug.

Zwischen 0 und 13 Uhr mussten Polizeibeamte zu insgesamt 64 Einsätzen ausrücken (davon 44 Verkehrsunfälle und 20 Gefahrenstellen). An den Gefahrenstellen hatten vor allem liegen gebliebene Lkw Straßen blockiert. Aber auch Bäume und Äste landeten auf der Fahrbahn. Wegen Glätte und Unfällen mussten zwischenzeitlich mehrere Straßen im Kreis gesperrt werden, darunter die Grürmannsheider Straße.

Bei Verkehrsunfällen waren mehrere Autofahrer ins Rutschen geraten und hatten zumeist nur Sachschäden verursacht. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen insgesamt auf rund 200.000 Euro.

Verkehrsunfälle und Gefahrenstellen in Iserlohn und Hemer

Die Einsätze verteilten sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden im Märkischen Kreis (Verkehrsunfälle/Gefahrenstellen): Altena (3/2), Balve (4/0), Halver (1/0), Hemer (4/2), Herscheid (1/1), Iserlohn (10/2), Kierspe (5/2), Lüdenscheid (10/4), Meinerzhagen (0/2), Nachrodt-Wiblingwerde (1/0), Neuenrade (2/2), Schalksmühle (2/1).

Auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst haben bisher viel zu tun. Im Bereich Dördel gab es einen Stromausfall von dem auch die Feuerwehr betroffen war. Durch den Notstrom gab es allerdings keine Alarmierungsverzögerungen. Der Rettungsdienst war völlig ausgelastet, in Iserlohn waren stellenweise keine Fahrzeuge frei. Die Freiwillige Feuerwehr wurde sogar eingeschaltet und war als First Responder unterwegs, um Verletzte zu betreuen und zu stabilisieren bis die Rettungskräfte vor Ort waren. Hilfe gab es auch aus den umliegenden Städten Hemer und Menden, obwohl die Lage dort ähnlich aussah.

Die Iserlohner Feuerwehr musste dem hohen Bedarf entgegensteuern, indem ein weiterer Rettungswagen in den Dienst genommen wurde. Dabei handelt es sich eigentlich um ein Reservefahrzeug. Drei Fahrzeuge stehen 24 Stunden zur Verfügung, ein weiteres ist in Letmathe stationiert und eigentlich nur für 10 Stunden im Einsatz. Diese technische Reserve wurde allerdings mit Lagerbeständen bestückt und Personal vom Tagesdienst machte sich auf den Weg zu Einsätzen. Mit nachlassendem Schneefall beruhigte sich die Lage auf der Wache in Iserlohn etwas.

