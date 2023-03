Iserlohn: Einsatz nach Sturz aus mehrgeschossigem Wohnhaus

Iserlohn. Ein Rettungshubschrauber hat die schwer verletzte Person in ein Krankenhaus gebracht. Landung auf dem Bolzplatz Auf der Aeumes.

Bei einem Sturz aus dem zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses Auf dem Kämpchen ist eine 39-jährige Iserlohnerin am Montag gegen 14.50 Uhr schwer verletzt worden. Aufgrund des Notfalls ist ein Rettungshubschrauber deswegen auf dem Bolzplatz Auf der Aeumes gelandet. Nach einer Versorgung durch den Notarzt wurde die Frau in ein Krankenhaus in Gelsenkirchen gebracht. Einsatzende war gegen 15.34 Uhr.

+++ Anmerkung der Redaktion: Aufgrund der hohen Nachahmerquote berichten wir in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie erreichen sie telefonisch unter 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt. +++

