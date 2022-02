Iserlohn: Rettungshubschrauber landet in Wohngebiet

In Kalthof landet am Samstagnachmittag ein Rettungshubschrauber in einem Wohngebiet.

Kalthof. Ein Rettungshubschrauber landete am Samstagnachmittag in einen Wohngebiet in Kalthof. Ein Kind musste in die Bochumer Uniklinik geflogen werden.

Ein sechsjähriges Kind musste am Samstagnachmittag gegen 17.10 Uhr in Kalthof mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Nach einem häuslichen Unfall wurde das Kind durch den Hubschrauber in die Bochumer Uniklinik geflogen.

Der Hubschrauber landete auf einer an dem Wohnhaus des Kindes angrenzenden Grünfläche. Die Feuerwehr hatte die Einsatzstelle für die Dauer des Einsatzes abgesichert. Währenddessen mussten keine Straßensperren errichtet werden.

