Die Polizei hat in Iserlohn-Rheinen die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer in einer Tempo-30-Zone überwacht.

Verkehr Iserlohn-Rheinen: 24 km/h zu schnell in der Tempo-30-Zone

Bereits am Donnerstag (6. April) hat die Polizei die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer an der Rheinener Straße in Iserlohn-Rheinen überwacht.

Zwischen 6.55 und 8.45 Uhr wurden laut Polizeibericht insgesamt 404 Fahrzeuge überprüft, 37 von ihnen waren zu schnell unterwegs. In sieben Fällen musste eine Ordnungswidrigkeitenanzeige geschrieben werden.

Der höchste gemessene Wert in der Tempo-30-Zone lag bei 54 km/h.

