Iserlohn: Rohr-Dieb mit Bügelbrett direkt vor Polizeiwache

Iserlohn. Dreister geht es nicht: Direkt am Kreishaus in Iserlohn hat ein Unbekannter einen Rohrreinigungsdienst bestohlen.

Am Dienstag wurde laut Polizeibericht ein Rohrreinigungsdienst bestohlen, der gerade mit Arbeiten bei der Polizei in der Friedrichstraße beschäftigt ist. Gegen 10 Uhr luden die Mitarbeiter am Seiteneingang des Kreishauses Material ab.

Ein Unbekannter mit einem Bügelbrett unter dem Arm schien sich für das Material zu interessieren. Die Mitarbeiter sprachen ihn an und erklärten, dass es sich keineswegs um Sperrmüll handele. Während sie einen ersten Teil des Materials ins Gebäude trugen, verschwand dennoch ein rotes Reinigungsrohr. Der etwa 1,90 Meter große und schlanke Mann wirkte ungepflegt. Er hatte kurze, schwarze Haare und dürfte zwischen 40 und 50 Jahre alt sein. Im Nahbereich war der Tatverdächtige nicht zu finden.

