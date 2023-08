Iserlohn: Rohrbruch im Bereich Im Wiesengrund

Iserlohn. Wegen eines Rohrbruchs im Bereich Wiesengrund/Bädekerstraße sind die Stadtwerke Iserlohn im Einsatz. Wie lange, steht noch nicht fest.

Einen Wasserrohrbruch gibt es am Donnerstagmittag im Bereich Im Wiesengrund/Bädekerstraße. Die Stadtwerke Iserlohn sind mit den Reparaturarbeiten beschäftigt, können momentan (Stand 14.15 Uhr) noch keine näheren Angaben machen, wie lange sie andauern werden.

Betroffen sind der Schulkomplex am Wiesengrund sowie die dahinter liegenden Häuser an der Bädekerstraße. Die defekte Leitung wurde zunächst mit einem Schieber geschlossen, nun ist ein Bagger im Einsatz, um die Stelle auszuschachten. Sollte sich der Rohrbruch unter einer dort verlaufenden Fernwärmeleitung befinden, könnten die Arbeiten bis in die Nacht dauern. In Zusammenhang mit der Fernwärme-Baustelle an der Schlesischen Straße steht der Rohrbruch nicht.

