Iserlohn Roosters helfen kranker Paulina

Foto: Michael May

Iserlohn/Dröschede. Auch die Iserlohn Roosters unterstützen die einjährige Paulina aus Dröschede im Kampf gegen ihre lebensbedrohliche Krankheit Mukopolysaccharidose.

Eine Stammzellspende könnte bei dem kleinen Mädchen der entscheidende Therapieansatz sein. Gemeinsam mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) ist man daher auf der Suche nach einem geeigneten Spender. Und genau hier setzt dann auch die Unterstützung der Roosters an. Sie wollen ihre hohe — auch überregionale — Reichweite dazu nutzen, möglichst viele Menschen dazu zu bringen, sich typisieren zu lassen.

Das ist der erste Schritt auf der Suche nach einem geeigneten Stammzellspender. Zugunsten der Aktion versteigern die Iserlohn Roosters auch ein Trikot von Mannschaftskapitän Torsten Ankert, welches dieser am Freitagabend vor dem ersten Bully gegen die Krefeld Pinguine und vor den laufenden Kameras von Magenta Sport symbolisch an Iserlohns Bürgermeister Michael Joithe überreichte.

Bürgermeister unterstützt „Roosters für Paulina“

Michael Joithe hat seinerseits bereits die Typisierungsaktion mit einem Aufruf und einem Video aktiv unterstützt. Daher habe er auch sofort zugesagt, als die Roosters angefragt hätten, ob er sich an deren Aktion beteiligen möchte. „Es gibt keinen Grund, warum sich ein gesunder erwachsener Mensch nicht typisieren lassen sollte“, sagte der Bürgermeister im kurzen Gespräch mit der Heimatzeitung. Im Engagement des heimischen DEL-Clubs für Paulina sieht Joithe einen klaren Beleg dafür, wie verwurzelt die Roosters mit der heimischen Region sind. Für Joithe war es übrigens nicht der erste Besuch in der Eissporthalle, in den vergangenen Jahren sei er immer wieder mal zu Spielen der Roosters gekommen.

„Die Roosters für Paulina“ — unter diesem Titel hat der DEL-Club zusammen mit der DKMS eine Online-Registrierungsaktion ins Leben gerufen. Im Spiel gegen die Pinguine liefen die Roosters übrigens nicht in ihren angestammten dunkelblauen Heimtrikots auf, sondern mit den roten Ausweichtrikots mit der Spedition Winner als Brustsponsor. Das sollte für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen, Gudrun Winner-Ahtens, geschäftsführende Gesellschafterin der Spedition Winner, unterstützt die Aktion ebenfalls.

Bei der Online-Registrierungsaktion gehen die Aktiven und Mitarbeiter der Roosters mit Vorbild voran und haben sich bereits registrieren lassen. „Vielen ist diese Problematik gar nicht bewusst, und es ist wirklich nicht viel Aufwand, sich typisieren zu lassen. Wir hoffen einfach, dass wir Paulina und vielen Blutkrebspatienten auf dieser Welt so ein kleines Bisschen helfen können“, ruft Roosters-Kapitän Torsten Ankert alle Fans ganz konkret auf, sich unter www.dkms.de/roosters-fuer-paulina zu registrieren und diesen Aufruf zu teilen.

In Zeiten von Corona sind die Onlineregistrierungen ein entscheidendes Mittel, um auf der Suche nach Stammzellspendern nicht nachzulassen. Denn die großen Präsenzveranstaltungen, mit denen die DKMS normalerweise sehr erfolgreich potenzielle Spender generiert, können wegen der Pandemie derzeit nicht stattfinden.

Und so funktioniert es: Jeder im Alter zwischen 17 und 55 Jahren kann zum Lebensretter werden – mit einem einfachen Wangenabstrich. Das notwendige Registrierungsset kann online unter www.dkms.de/roosters-fuer-paulina angefordert werden. Wichtig ist, dass das vollständig ausgefüllte Set wieder an die DKMS zurückgesendet wird. Denn erst dann ist eine Registrierung erfolgreich.

Annika Schuhmacher von der DKMS aus Berlin kann derweil eine erste positive Zwischenbilanz der Typisierungsaktion für die einjährige Paulina ziehen. So haben sich aktuell bereits rund 2000 potenzielle Spender unter dem Paulina-Link ein Registrierungsset bestellt, außerdem sind schon mehr als 2000 Euro an Geldspenden eingegangen. „Jeder Einzelne zählt und erhöht die Überlebenschancen für Paulina und viele andere“, schreibt Annika Schuhmacher. Denn die Typisierungen erhöhen nicht nur für Paulina die Chance, einen passenden Stammzellspender zu finden, sondern auch für die vielen Blutkrebspatienten, die dringend auf eine Stammzellspende angewiesen sind. Zwar sind weltweit mehr als zehn Millionen Menschen bei der DKMS registriert, jeder zehnte Patient findet aber immer noch keinen passenden Spender.

Trikot von Torsten Ankert wird versteigert

Wer nun Interesse hat, das Trikot von Mannschaftskapitän Torsten Ankert zu ersteigern, kann online ein Gebot abgeben. Der Link lautet www.bit.ly/Versteigerung_Paulina. Alle nötigen Informationen finden sich auch auf der Homepage der Roosters (www.iserlohn-roosters.de). Bis zum kommenden Samstag können noch Gebote abgegeben werden. Auch der Erlös der Versteigerung wird komplett an die Typisierungsaktion für Paulina fließen.