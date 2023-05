Iserlohn: Rutsche und Hängesessel aus Gärten gestohlen

Iserlohn. Aus Gärten in Iserlohn sind über das Wochenende eine Rutsche und ein Hängesessel gestohlen worden. In einem Fall gibt es Videoaufzeichnungen.

Diebe sind am Wochenende in Gärten in Iserlohn unterwegs gewesen. Wie die Polizei berichtet, wurde in der Nacht zum Samstag am Auerweg eine Rutsche gestohlen. Ein Tatverdächtiger lief um 1.18 Uhr durch das Bild einer Kamera. Die Rutsche wurde am Samstagmorgen in einem angrenzenden Wald wieder gefunden.

Aus einem Garten an der Oestricher Straße wurde zwischen Donnerstagabend und Sonntagmorgen ein Hängesessel samt Aluminiumgestell gestohlen.

