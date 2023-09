Die Musiker von „Safe by Sound“ aus Iserlohn treten bei "The Voice of Germany" auf und hoffen, dass sich einer der berühmten Coaches umdreht.

The Voice of Germany Iserlohn: „Safe by Sound“ überzeugt die Jury bei „The Voice“

Iserlohn. Die Iserlohner Musiker „Safe by Sound“ trat bei „The Voice of Germany“ bei Pro7 auf. Diese Jurymitglieder waren vom Talent des Duos angetan:

Das Iserlohner Duo „Safe by Sound“ ist bei „The Voice of Germany“ eine Runde weiter. Direkt in der Auftaktsendung der neuen Staffel am Donnerstagabend waren Felix Brückner und Kai Nötting im Rahmen der „Blind Auditions“ zu sehen. Das bedeutet, das die Jury – Tom und Bill Kaulitz, Ronan Keating, Giovanni Zarrella und Shirin David – mit dem Rücken zu den Kandidaten sitzen und nur anhand des Gesangs entscheiden, ob sie sie coachen wollen. Für die Iserlohner haben sich sogar die Kaulitz-Brüder, Keating und Zarrella umgedreht, „Safe by Sound“ hat beschlossen, sich von Ronan Keating coachen zu lassen.

Ein ausführlicher Bericht folgt.

