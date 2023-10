Iserlohn: Sanitäterin wird als „miese Schlampe“ beschimpft

Besatzungen von Rettungsdiensten werden immer öfter verbal angegangen. Jetzt wurde eine Sanitäterin in Iserlohn beschimpft.

Iserlohn. Bei einem Einsatz wurde eine Notfallsanitäterin in Iserlohn beschimpft. Die Besatzung des Rettungswagens rief daraufhin die Polizei.

Nachdem sich eine Notfallsanitäterin in Iserlohn als „miese Schlampe“ beschimpfen lassen musste, holte die Besatzung eines Rettungswagens am Montag, 2. Oktober, die Polizei. Ein Mann hatte den Rettungsdienst gerufen, weil er ins Krankenhaus wollte. Er weigerte sich, sich untersuchen zu lassen, worauf aber die Mitarbeiter des Rettungsdienstes bestanden.

+++ Lesen Sie auch: Iserlohn: Hagener verletzt sich bei Gleitschirmflug +++

Ein anderer Mann, der sich in der Wohnung aufhielt, beschimpfte die Notfallsanitäterin deshalb als „miese Schlampe“. Auf Befragen der Polizei gab der Hilfesuchende an, den anderen Mann in seiner Wohnung nicht zu kennen. Jetzt ermittelt die Polizei gegen Unbekannt wegen einer Beleidigung auf sexueller Grundlage.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn