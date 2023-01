Iserlohn: Schaukasten einer Apotheke beschädigt

Iserlohn. Unbekannte haben einen Schaukasten einer Apotheke in Iserlohn beschädigt. Die Polizei schließt ein Geschoss nicht aus und sucht Zeugen.

Ein gläserner Schaukasten wurde zwischen Samstagnachmittag, 13 Uhr, und Montagmorgen, 9.30 Uhr, vor einer Apotheke in der Scherlingstraße in Iserlohn beschädigt. Die eingesetzten Polizeibeamten erkannten einen kreisrunden Einschlag im Glas. Möglicherweise ist die Beschädigung durch ein unbekanntes Geschoss entstanden. Es liegen keine Täterhinweise vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02371/9199-0 mit der Polizeiwache in Iserlohn in Verbindung zu setzen.

