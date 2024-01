Iserlohn: Schnee und Glätte sorgen für mehrere Unfälle

Iserlohn Nach den milderen Temperaturen am Wochenende sorgen Schnee und Glätte seit Sonntagabend in Iserlohn für mehrere Unfälle. Das ist passiert.

Seit Sonntagabend gibt es in Iserlohn mehrere witterungsbedingte Unfälle, berichtet Polizeisprecher Christof Hüls auf Nachfrage der Heimatzeitung.

Um 22.30 Uhr gab es den ersten witterungsbedingten Unfall an der Barbarastraße in Gerlingsen. Um 23.30 Uhr folgte ein Alleinunfall eines Motorrads an der Igelstraße in der Grüne.

4000 Euro Sachschaden bei Unfall an Alexanderstraße

In der Nacht zu Montag ging es um 0.45 Uhr mit einem weiteren Unfall an der Barbarastraße, Ecke Dortmunder Straße weiter. Auch am Montagmorgen wurde der Polizei ein Unfall gemeldet: An der Alexanderstraße verunfallte ein Auto um 5.50 Uhr aufgrund der Witterung. Dort entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

Seit Samstagmorgen steht in Kesbern ein Auto hinter der Leitplanke im Wald. „Ein Iserlohner ist dort von der Straße abgekommen. Der Abschleppdienst konnte das Auto jedoch nicht abschleppen, weil es 50 Meter in den Wald gerutscht ist“, so Hüls. Am Montagmorgen solle das Auto mit entsprechendem Gerät gesichert werden.

Im Südkreis gab es ebenfalls mehrere Unfälle durch Schnee und Eis.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn