Iserlohn: Schüler klemmt sich Finger ein – Sitz ausgebaut

Einen Feuerwehreinsatz in einem Schulbus hat es in Iserlohn gegeben.

Sümmern Ein Schüler (8) hat sich in einem Schulbus in Iserlohn den Finger eingeklemmt. Für die Feuerwehr begann damit ein Einsatz der aufwendigen Art.

Über eine Stunde war die Feuerwehr Iserlohn am Donnerstag in Sümmern im Einsatz, um einen Schüler der Carl-Sonnenschein-Schule aus einer misslichen Lage zu befreien: Der Achtjährige hatte im Schulbus einen Finger in ein Loch seines Sitzes gesteckt – und ihn dann nicht wieder herausbekommen. Die gute Nachricht vorweg: Die Geschichte ging noch einmal glimpflich aus.

Doch die Feuerwehr musste zunächst den Sitz ausbauen. Anschließend wurde ein Notarzt nachgefordert, um den Jungen zu sedieren. Mit etwas Schmierseife gelang es den Feuerwehrleuten dann, den Finger wieder aus dem Loch zu ziehen. Der Achtjährige wurde zur weiteren Untersuchung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

