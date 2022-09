Iserlohn: Schwermetalle im Boden? Kreis nimmt Proben

Der Märkische Kreis kündigt Bodenuntersuchungen in Iserlohn an.

Iserlohn. Iserlohn war früher ein Bergbau-Gebiet. Jetzt soll untersucht werden, ob sich Rückstände der Erzförderung und -bearbeitung im Boden finden.

Um ein genaueres Bild davon zu erhalten, an welchen Stellen und in welchem Ausmaß der Boden mit Schwermetallen belastet ist, sollen auf einzelnen Grundstücken in Iserlohn Bodenproben entnommen werden. Die Untere Naturschutzbehörde des Märkischen Kreises wird die betroffenen Grundstückseigentümer in den nächsten Tagen informieren.

Hintergrund ist der in großen Bereichen des Iserlohner Stadtzentrums bereits seit dem 18. Jahrhundert ausgeführte Galmeibergbau. Noch heute weisen zahlreiche Straßennamen wie zum Beispiel „Am Tiefbau“ oder „Galmeistraße“ auf diese früheren bergbaulichen Aktivitäten hin. Parallel zum Erzbergbau wurden innerhalb dieses Areals zudem die oberflächennahen Lehme zur Gewinnung von Ziegeln abgebaut. Die so entstandene Lehmgrube wurde in der Folgezeit unter anderem mit den Rückständen der Erzförderung- und Bearbeitung, also Abraum und Schlacken sowie weiteren Materialien, verfüllt.

Stellenweise ergaben sich im Rahmen der Umgestaltung der Iserlohner Innenstadt Hinweise auf Belastungen der hier abgelagerten Böden und Bergbaurückstände mit verschiedenen Schwermetallen. Ein Großteil dieser Altablagerungen ist in genauer Lage, Art, Zusammensetzung und Mächtigkeit bislang kaum erkundet.

Proben werden chemisch analysiert

Da Untergrundbelastungen unter anderem bei den meisten öffentlichen und privaten Baumaßnahmen zu berücksichtigen sind und durchaus auch zu Folgekosten wie zum Beispiel erhöhten Entsorgungskosten führen können, möchte der Märkische Kreis in Kooperation mit der Stadt Iserlohn den Kenntnisstand bezüglich der genannten Altablagerungen verbessern. Zur Schaffung einer höheren Datendichte sollen daher auf einzelnen Grundstücken Bodenproben entnommen und chemisch analysiert werden.

Die betroffenen Grundstückseigentümer werden in den nächsten Tagen von der Unteren Bodenschutzbehörde des Märkischen Kreises angeschrieben und über die Untersuchungen informiert. Bei weiteren Fragen steht die Untere Bodenschutzbehörde, 02351/966-6382, zur Verfügung.

