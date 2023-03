Im Bereich der Spielhallen am Kurt-Schumacher-Ring kam es in der Nacht zu Donnerstag zu einem Einsatz von Polizei und Rettungsdienst.

Blaulicht Iserlohn: Schwerverletzter am Kurt-Schumacher-Ring gefunden

Iserlohn. Im Bereich der Spielhallen am Kurt-Schumacher-Ring wurde in der Nacht eine schwer verletzte Person gefunden. Die Polizei ermittelt.

In der Nacht zu Donnerstag wurde die Polizei um 2.39 Uhr über eine schwer verletzte Person am Kurt-Schumacher-Ring in Höhe der Spielhallen informiert.

+++ Auch interessant: Dringender Hilferuf in Brandbrief an Bürgermeister +++

Die Person wurde ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei wird in alle Richtungen ermittelt, ein Verbrechen ist nicht auszuschließen.

Wir berichten weiter.

+++ Lesen Sie auch: Nachrichten aus Iserlohn +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn