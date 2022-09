Iserlohn: Äußerung im Internet führt wohl zu SEK-Einsatz

An der Bertha-von-Suttner-Straße hat es am frühen Mittwochmorgen einen SEK-Einsatz gegeben.

Iserlohn. Einen SEK-Einsatz mit einer Hausdurchsuchung hat es in Iserlohn in der Nacht gegeben. Was über die Hintergründe bislang bekannt ist.

Mit einem Eintrag im Internet hat ein Mann aus Iserlohn den Staatsschutz alarmiert und am frühen Mittwochmorgen einem SEK-Einsatz ausgelöst. Der Autor des Eintrags ist von den Sondereinsatzkräften nach der Durchsuchung zur Vernehmung mitgenommen worden; außerdem wurden Beweismittel sichergestellt. Das bestätigte Staatsanwalt Bayer von der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf, bei der die Federführung der Aktion liegt.

Der Zugriff begann gegen 2 Uhr am frühen Mittwochmorgen. Einsatzort war ein Mehrfamilienhaus an der Bertha-von-Suttner-Straße im Stadtteil Wermingsen. „Es bestand keine akute Gefahr für die Anwohner“, stellt Staatsanwalt Bayer gegenüber der Heimatzeitung heraus.

Beweismittel zur Auswertung sichergestellt

Diese Einschätzung passt zu den Beobachtungen in der Nacht. Das SEK fährt mit silbernen zivilen Pkw vor; außerdem stehen zwei Transporter in dem Wohngebiet. Die Feuerwehr Iserlohn ist zwar vorsorglich ebenfalls an den Einsatzort alarmiert, bleibt aber mit einem Rettungswagen und einem Einsatzleitwagen (ELW) in Bereitstellung. Der Lage vor Ort nach zu urteilen, werden weder der Rettungsdienst noch die Feuerwehr tatsächlich benötigt.

Zu den genauen Hintergründen des Zugriffs und zu den konkreten Vorwürfen gegen den Beschuldigten gibt die Generalstaatsanwaltschaft in der Landeshauptstadt derzeit aus „ermittlungstaktischen Gründen“ noch keine Einzelheiten bekannt; dies ist eine übliche Vorgehensweise. Zunächst müssten die sichergestellten Beweismittel ausgewertet werden, erklärt Staatsanwalt Bayer: „Was diese weiteren Ermittlungen ergeben, bleibt zunächst abzuwarten“.

Eigentlich gehört Iserlohn zum Bereich der Generalstaatsanwaltschaft Hamm. Bei der Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf liegen allerdings für ganz Nordrhein-Westfalen die Zuständigkeiten für Staatsschutzstrafsachen und sonstige politische Strafsachen.

In diese Richtung geht offenbar auch der Vorwurf gegen den Beschuldigten: Er muss wohl in einem Eintrag im Internet eine politische Äußerung gemacht haben, den die Generalstaatsanwaltschaft nach einem Hinweis also so ernstzunehmend bewertet hat, dass sie den SEK-Einsatz und die Durchsuchung in Iserlohn am frühen Morgen initiiert hat.

Fahrzeugkolonne verlässt das Wohngebiet

Anders als bei einer akuten Bedrohungslage gehen die Einsatzkräfte ohne schusshemmende Westen und Helme vor; dies spricht ebenfalls für die Einschätzung, dass es keine unmittelbare Gefahrenlage gab.

Auch an den meisten Nachbarn und Anrainern scheint der SEK-Einsatz am frühen Morgen vorbeigegangen zu sein. Am Mittwochmittag schneidet ein älteres Ehepaar am Nachbarhaus die Hecke. Haben sie was mitbekommen von dem Einsatz? „Nein, gar nichts“, sind sie erstaunt bei der Nachfrage. Auch zwei Frauen, die einen Hund ausführen und unweit des Mehrfamilienhauses wohnen, haben die Nacht ungestört verbracht.

Gegen 3.30 Uhr ist der Einsatz am Morgen beendet und die Fahrzeugkolonne verlässt das Wohngebiet. Der Beschuldigte ist dem Vernehmen nach auf dem Polizeipräsidium in Hagen vernommen worden. Die örtliche Polizei war nach Auskunft der Leitstelle an der Aktion nicht beteiligt.

