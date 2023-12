Iserlohn: SEK-Einsatz wegen Hausdurchsuchung

Die Polizei führte im Bereich Ackenbrock in Iserlohn eine Hausdurchsuchung durch.

Iserlohn Die Polizei führte in Iserlohn eine Hausdurchsuchung durch. Es gab Hinweise auf Waffen und Straftaten in Verbindung mit Betäubungsmitteln.

Wie die Polizei auf Nachfrage bekannt gab, fand am Montagmorgen, 18. Dezember, gegen 5 Uhr im Bereich Ackenbrock in Iserlohn eine Hausdurchsuchung statt. Es gab Hinweise auf Straftaten in Verbindung mit Betäubungsmitteln. Da eine Bewaffnung der verdächtigen Person möglich war, wurde das Spezialeinsatzkommando (SEK) hinzugezogen. Weitere Informationen gibt es aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.

