Iserlohn: Selbsthilfegruppe „Wendepunkt“ bezieht neue Räume

Die Selbsthilfegruppe "Wendepunkt" ist in neuen Räumen zu finden. Bei der ersten Sitzung dankten die Teilnehmer Eva Kirchhoff (zweite von links) für ihre Hilfe bei der Suche nach einer Übergangslösung in der Pandemie. Auch der Geschäftsführer der Drogenberatung Märkischer Kreis, Stefan Tertel (links), schaute vorbei.

Iserlohn. Die Selbsthilfegruppe „Wendepunkt“ trifft sich in Iserlohn in neuen Räumen. Gründer Ralf Schriefers erklärt, was Teilnehmer dort erwartet.

„Die vergangenen zwei Jahre waren vermutlich für viele Selbsthilfegruppen tödlich“, ist sich Ralf Schriefers sicher. Er gründete 2001 die Selbsthilfegruppe „Wendepunkt“ in Iserlohn, die für Suchtkranke aber auch für Angehörige zugänglich ist. Die Corona-Pandemie stellte das Projekt wegen der Abstandsregelung vor eine große Herausforderung, die einen Umzug nötig machte. Mit gelockerten Coronaregelungen konnte mehr Normalität im „Wendepunkt“ einkehren und damit ging auch ein erneuter Umzug einher.

Die alten Räume in der Drogenberatung waren in der Hochphase der Pandemie den Regelungen nicht gewachsen. Schriefers war auf der Suche nach einer Alternative und wandte sich an Eva Kirchhoff, die sich zur damaligen Zeit im Wahlkampf um das Bürgermeisteramt befand. „Ich habe dann die Vermarktung angerufen, die helfen konnten und auch wollten. Das ging ratzfatz. Es war beeindruckend, dass sich Herr Schriefers so schnell gekümmert hat. Hier war Bereitschaft von vielen Seiten nötig. Das rührt mich selber“, sagt Kirchhoff. Für ihren Einsatz bedankte sich die Gruppe mit einem Blumenstrauß.

Selbsthilfegruppe zieht in Räume der Drogenberatung Iserlohn

Schriefers ist froh, dass sich die Alternative in der Matthias-Grothe-Halle so schnell finden ließ und die Selbsthilfegruppe sich regelmäßig treffen konnte. Zuvor waren in der Drogenberatung nur Treffen in Kleingruppen möglich. Aber da die Stelle selbst erst kürzlich in die Nordstraße umgezogen ist, konnte nun auch „Wendepunkt“ in die Räume umziehen. „Sie sollen sich hier sehr willkommen fühlen. Die Zusammenarbeit zwischen der Drogenberatung und der Selbsthilfegruppe klappte immer super. Sie helfen uns die positiven Beispiele zu sehen. Dass es auch ohne Suchtmittel geht“, erklärte Stefan Tertel, Geschäftsführer der Drogenberatung im Märkischen Kreis.

Die Gruppengröße variiert zwischen zehn und 12 Personen laut Schriefers. In den vergangenen Jahrzehnten gab es über 1000 Gruppensitzungen. Der Leiter erklärt, dass die vielen Begegnungen auch prägen. „Viele kommen erst spät. Erst wenn das Umfeld Alarm schlägt. Solange sie nichts verloren haben ist alles in Ordnung. Dann ist der Partner weg, die Arbeit, Wohnung, der Führerschein. Langsam wird an jedem Stuhlbein gesägt“, beschreibt der Gruppenleiter die Lage von vielen, die der Sucht verfallen.

Teilnehmer bei „Wendepunkt“ in Iserlohn lernen Ehrlichkeit

Bei „Wendepunkt“ folgt dann die Inventur vom Leben, wie Schriefers sie nennt. Wo stand die Person vorher? Wo steht sie jetzt? Wo soll die Reise hingehen? „Die meisten stecken in einem Hamsterrad und merken ihr Unglück gar nicht.“ Jede Woche sollen die Teilnehmer erinnert werden, wer sie sind. Der 71-Jährige möchte genau wissen, wie es den Personen in der Gruppe geht, sie sollen ein zufriedenes Leben führen können. Dafür ist vor allem Ehrlichkeit wichtig, damit auch individuell auf jeden eingegangen werden kann.

Er selbst sieht sich dabei aber nicht in einer Lehrerrolle, sondern als Mitglied der Gruppe, die vor allem von Diskussionen leben soll. Schriefers kennt die Probleme genau, ist selbst trockener Alkoholiker und geht sehr offen mit seiner Sucht um. Ein Umstand, der seiner Meinung nach sehr wichtig ist, um zu sich selbst zu stehen, statt ständig Schamgefühl zu haben und sich zu verstellen. Darunter würde sonst auch das Selbstbewusstsein leiden. „Man braucht hier keine Angst haben. Die Gruppe war überlebenswichtig für mich. Man lernt hier Disziplin und ehrlich zu sein. Auch wenn es manchmal unangenehm ist.“

Die Gruppe trifft sich immer Freitags von 19 Uhr bis 20.30 Uhr in der Nordstraße 21.

