Iserlohn: Senior durch Wechseltrick betrogen und bestohlen

Iserlohn. Ein 87-Jähriger ist in Iserlohn durch einen Wechseltrick betrogen worden. Dem Senior wurde seine Geldbörse mitsamt Inhalt gestohlen.

Ein Unbekannter hat am Samstagmorgen einen 87-Jährigen in Iserlohn mit einem Wechseltrick bestohlen.

Nach Polizeiangaben ging der Senior gegen 11.30 Uhr über die Viktoriastraße, wo kam ein Mann auf ihn zukam und ihn bat, Kleingeld zu wechseln. Während der 87-Jährige nach dem Kleingeld suchte, verwickelte ihn der Unbekannte in ein Gespräch. In dessen Verlauf hielt das Opfer dem Unbekannten seine Geldbörse hin. Als der Senior kurz darauf in einem Geschäft seinen Einkauf bezahlten wollte, stellte er fest, dass das Portemonnaie leer war.

Der Unbekannte wird als etwa 40 Jahre alt und 1,80 Meter groß beschrieben. Er hat dunkle Haare, trug eine helle Jeans sowie eine dunklere Jeansjacke und sprach Deutsch ohne Akzent.

