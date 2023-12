Iserlohn: Senior fällt in Parkhaus auf Wechseltrick rein

Iserlohn Kurz Geld wechseln für einen Unbekannten ist einem Senior in Iserlohn zum Verhängnis geworden. Wie er mit dem Wechseltrick betrogen wurde.

Mit einem Wechseltrick hat ein Unbekannter am Montagmittag im Warenhaus-Parkhaus am Theodor-Heuss-Ring in Iserlohn einen 79-jährigen Hemeraner bestohlen. Der Senior war laut Polizei gerade dabei, Einkäufe in den Wagen zu laden, als ihn ein Unbekannter in gebrochenem Deutsch ansprach. Der Unbekannte fragte, ob der Senior ein 2-Euro-Stück wechseln könne. Während der Senior in seiner Geldbörse nachschaute, fummelte ihm auch der Fremde im Portemonnaie herum. Als der Unbekannte weg war, prüfte der Senior seinen Bargeldbestand und stellte fest, dass mehrere Scheine fehlten.

Der Tatverdächtige dürfte 30 bis 40 Jahre alt sein. Er war schlank und trug eine dunkelgraue Wollmütze und eine dunkelgraue Jacke.

