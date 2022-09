Iserlohn: Senior in Supermarkt bestohlen

Ein Senior ist am Mittwochnachmittag in Iserlohn bestohlen worden.

Iserlohn. Ein 77-Jähriger ist am Mittwochnachmittag in einem Supermarkt in Iserlohn beim Einkaufen bestohlen worden. Die Polizei rät zur Aufmerksamkeit.

Ein 77-Jähriger ist am Mittwochnachmittag während des Einkaufens bestohlen worden. Der Mann war nach Polizeiangaben gegen 17 Uhr in einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring in Iserlohn einkaufen.

Während des Einkaufs trug er seine Geldbörse in der Hosentasche. Im Bereich der Kasse stellte er fest, dass sein Portemonnaie fehlte. Von dem Diebstahl hatte der Senior nichts gemerkt. Laut den Beamten sind sind Taschendiebe auch weiterhin in den heimischen Supermärkten und Discountern unterwegs. Die Polizei rät zur Aufmerksamkeit und empfiehlt, Wertsachen möglichst dicht am Körper zu tragen.

