Iserlohn: Senior verwüstet Waschanlage – 10.000 Euro Schaden

Iserlohn Gehörig ramponiert worden ist eine Waschanlage in Iserlohn, nachdem ein Senior (86) im Automatikwagen die falsche Einstellung wählte.

Ein 86 Jahre alter Autofahrer hat am Mittwoch eine Waschanlage an der Baarstraße in Iserlohn ramponiert. Statt an seinem Automatikwagen die „N“-Einstellung einzulegen und seinen Wagen vom Förderband mitziehen zu lassen, blieb er laut Polizei in der „D-Stellung“ und fuhr durch die Anlage. Ein Mitarbeiter versuchte noch rufend und an die Scheibe klopfend, den Fahrer zu stoppen. Das hörte der Senior jedoch offenbar nicht und setzte zurück, bis er an einer weiteren Walze hängen blieb.

Drei Walzen erlitten Getriebeschäden bzw. wurden verbogen. Der Schaden beträgt grob geschätzt 10.000 Euro. Der Stammkunde der Anlage bestreitet sowohl, dass am Eingang der Waschstraße eine Anweisung zur Nutzung hängt – was allerdings sehr deutlich der Fall ist – als auch die „Stopp!“-Rufe der Mitarbeiter.

Auch die hinzugerufenen Polizeibeamten hatten Schwierigkeiten, sich mit dem Senior zu verständigen. Sie beschlagnahmten gegen den Willen des Seniors den Führerschein. Die Straßenverkehrsbehörde bekommt einen entsprechenden Hinweis zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit des 86-Jährigen.

