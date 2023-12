Iserlohn: Seniorin (87) landet mit Auto im Fischteich

Mit ihrem Opel Astra landete eine Seniorin (87) am Samstag im Fischteich am Jagdhaus im Kühl.

Iserlohn Für eine 87-jährige Frau aus Iserlohn endete am Samstagmittag die Fahrt zu einer Geburtstagsfeier im Fischteich am Jagdhaus im Kühl.

In einem Fischteich endete für eine Seniorin aus Iserlohn am Samstagmittag die Fahrt zum Jagdhaus im Kühl. Die Feuerwehr musste das Auto sichern, Ölsperren einsetzen und ein Abschleppunternehmen für die Bergung beauftragen.

Ein idyllischer Fußweg (15 Minuten laut Beschilderung) führt von der Leckingser Straße durch den Wald zum beliebten Jagdhaus im Kühl. Mehrere Schilder weisen am Anfang des Weges, der auch für Forstarbeiten genutzt wird, auf die verbotene Einfahrt hin.

Dennoch nahm die 87-jährige Frau aus Sümmern den schmalen Waldweg, um zu einer Geburtstagsfeier in die Gaststätte zu fahren. „Seitdem wir die Schilder aufgestellt haben“, so Inhaber Christian Speerschneider, „fahren da mehr Leute durch, egal welchen Alters“. Meist sollen es die Navigationsgeräte in den Autos sein, die den Weg vorschlagen. „Das ist jetzt schon das sechste oder siebte Auto, das wir aus dem Teich ziehen müssen“, so Speerschneider.

Schilder an dem Waldweg weisen auf die verbotene Einfahrt hin. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Auch für Abschleppunternehmer Manfred Ganswind ist der Teich im Wald kein unbekanntes Terrain, aber „noch nie war einer so tief drin“, sagt er, als er den Opel Astra mit der Front im Wasser sieht.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Das Abschlepp- und Bergungsunternehmen rückte an, als Versuche der Feuerwehr mit Seilwinden sowie von einem Bauern mit Traktor und Abschleppseil fehlschlugen. Nach mehr als zwei Stunden stand das Auto wieder auf allen vier Rädern und wurde über den Weg zurück zur Straße gezogen – am Haken eines Radladers.

Die alarmierte Feuerwehr, die mit dem Rüstzug und der Löschgruppe Bremke in den Wald ausrückte, hat das Fahrzeug zunächst gesichert und Ölsperren in den Teich gelassen. Anfangs hieß es, eine Person wäre noch in dem Fahrzeug eingeschlossen.

An dieser Steigung muss die Seniorin letztendlich Gas gegeben haben und landete im Teich. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Wieso die Frau, die sich bei dem Manöver glücklicherweise nicht verletzte und selbstständig das Fahrzeug verlassen konnte, diesen Anfahrtsweg nahm, ist unklar. Sie muss nun mit einem Bußgeld und Kosten für die Bergung rechnen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn