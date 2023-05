Iserlohn: Seniorin (88) wimmelt falsche Polizisten ab

Iserlohn. Telefonbetrüger lassen auch in Iserlohn nicht nach. Eine 88-Jährige reagierte jetzt goldrichtig, lobt die Polizei – die zugleich weiter warnt.

Als eine 88 Jahre alte Frau aus Iserlohn am Dienstagabend einen Anrufer als mutmaßlichen Betrüger erkannte und auflegen wollte, wurde sie von dem falschen Polizeibeamten vor einem „großen Schaden“ gewarnt. Sie beendete den Anruf trotzdem und erstattete Anzeige bei der echten Polizei.

Aus deren Sicht hat die Frau damit alles richtig gemacht. Leider fallen immer wieder Senioren auf Betrüger herein, obwohl sie von den Machenschaften gehört oder gelesen haben. Die falschen Polizeibeamten, Schock-, Gewinnspiel- oder Enkeltrickbetrüger basteln oft so geschickt ihre Lügengeschichten zusammen, dass die Opfer am Ende völlig verwirrt sind und auf die Forderungen der Täter eingehen. Sie lassen sich zu Handlungen bewegen, über die sie mit etwas Abstand auch selbst nur noch den Kopf schütteln können. Die Gefahr steigt, je mehr Zeit die Opfer den Tätern am Telefon geben. Deshalb sollten Betroffene tatsächlich sofort auflegen.

+++ Mehr aus Iserlohn: Kein Biergarten auf Parkhaus-Dach – das sind die Gründe +++

Die wichtigsten Hinweise noch einmal in Kurzform: Die Polizei nimmt keine Wertsachen in Verwahrung und fragt auch am Telefon nicht, ob Schmuck oder große Bargeldsummen im Haus sind. Unter der 110 nimmt die Polizei Notrufe an, aber die Nummer wird nicht für ausgehende Anrufe genutzt. Auch nach einem tödlichen Unfall werden von dem Verursacher keine Kautionen verlangt. Wer an keinem Gewinnspiel teilgenommen hat, der braucht dafür auch keine Gebühren bezahlen.

Wenn Sie vermuten, dass tatsächlich Enkel oder Enkelin am Telefon um Hilfe bitten: Beenden Sie trotzdem den Anruf, zählen bis 5 (damit der Anruf definitiv beendet ist) und rufen Ihren Enkel unter der Ihnen bekannten Rufnummer zurück.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn