Iserlohn: Seniorin beim Einkaufen bestohlen

Iserlohn Einer 75-Jährigen wurde in Iserlohn beim Einkaufen in einem Discounter die Geldbörse gestohlen. Die Polizei warnt vor Dieben.

Eine 75-jährige Frau wurde am Freitagnachmittag, 10. November, beim Einkaufen in einem Discounter „Im Wiesengrund“ in Iserlohn bestohlen. Am Eingang hatte sie ihren Einkaufszettel aus der Geldbörse geholt und die Börse wieder in ihre Handtasche gesteckt. Zehn Minuten später, gegen 16.50 Uhr, suchte sie an der Kasse vergeblich nach der Geldbörse. Offenbar wurde sie gestohlen. Die Polizei wurde gerufen.

Die Beamten veranlassten eine KUNO-Sperrung, so dass die mit verloren gegangene Bankkarte nicht mehr im Einzelhandel eingesetzt werden kann. Die Polizei mahnt weiter zur Vorsicht vor Taschendieben. Die suchen laut Polizeiangaben vor allem in heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern. Deshalb sollten Wertsachen möglichst dicht am Körper getragen werden. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden.

