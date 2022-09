Iserlohn: Seniorin beim Einkaufen in Kalthof bestohlen

Kalthof. Taschendiebe waren in einem Discounter in Iserlohn-Kalthof erfolgreich: Sie entwendeten die Handtasche einer 79-Jährigen und stahlen das Bargeld.

Während ihres Einkaufs in Kalthof ist am Samstag eine 79-Jährige zum Opfer von Taschendieben geworden, berichtet die Polizei.

Die Seniorin hatte das Portemonnaie in dem Discounter an der Refflingser Straße in ihrer Handtasche verstaut, die in ihrem Einkaufwagen lag. An der Kasse stellte sie dann gegen 11.30 Uhr das Fehlen der Geldbörse fest.

Das Portemonnaie wurde wenig später von einem Mitarbeiter des Discounters in einer Ecke des Marktes gefunden. Das Bargeld fehlte.

