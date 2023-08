Iserlohn: Seniorin stürzt nach Schubser von Seniorin

Iserlohn. Bei einem Trödelmarkt in Iserlohn hat eine Seniorin eine andere geschubst. Wie der kuriose Fall dann noch weiterging.

Auf dem Trödelmarkt am Hembergparkplatz in Iserlohn haben sich am Sonntag laut Polizeibericht zwei Seniorinnen gestritten. Eine 79-Jährige erlitt Verletzungen.

Sie hatte auf dem Platz einen Stand aufgebaut, um Trödel anzubieten. Eine 74-Jährige kam von hinten über einen Trampelpfad, der nun jedoch mitten zwischen den Waren der 79-Jährigen endete, und schlängelte sich mit einer Bekannten zwischen dem Trödel durch. Als die Anbieterin protestierte, wurde sie von der Jüngeren weggeschubst und fiel rücklings auf den Boden. Anschließend half die 74-Jährige jedoch ihrer verletzten Kontrahentin, aufzustehen, überreichte ein Geschenk und ging davon. Eine Polizeistreife entdeckte die Frau und ihre Begleiterin an der Hembergstraße. Es wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung geschrieben.

