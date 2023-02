Iserlohn: Seniorin wird Handtasche aus Rollator gestohlen

In Iserlohn kam es erneut zu einem Diebstahl in der Innenstadt.

Iserlohn. Eine 83-jährige Seniorin wurde in der Iserlohner Innenstadt bestohlen. Offenbar nahm jemand unbemerkt ihre Handtasche aus ihrem Rollator.

Eine 83-jährige Iserlohnerin wurde am Montag zwischen 10 und 11 Uhr in der Innenstadt bestohlen. Beim Besuch eines Textildiscounters steckte ihre Handtasche laut Polizeibericht in einer anderen Tasche an ihrem Rollator.

Sie ließ den Rollator kurz aus den Augen, als sie von einer Frau angesprochen wurde. In diesem Moment könnte jemand unbemerkt die Handtasche herausgezogen haben. Darin steckte neben diversen Schlüsseln ein Portemonnaie mit Bank- und Kundenkarten. Die Seniorin holte noch vom Laden aus die Polizei, um Anzeige zu erstatten.

