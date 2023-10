Auf dem Alten Rathausplatz in Iserlohn versammelten sich rund 100 Leute für eine Mahnwache anlässlich der Terror-Angriffe in Israel.

Mahnwache Iserlohn setzt ein Zeichen gegen den Terror in Israel

Iserlohn. Nach den Angriffen in Israel hatte das Friedensbündnis Hemer zu einer Mahnwache in Iserlohn aufgerufen. Rund 100 Besucher kamen vorbei.

Der Alte Rathausplatz in Iserlohn füllte sich am Freitag recht spontan mit rund 100 Leuten. Grund war eine Mahnwache anlässlich der Terror-Angriffe in Israel. Organisiert hatte das Treffen das Friedensbündnis Hemer. Detlef Paul vom Friedensfest, Bürgermeister Michael Joithe sowie Superintendentin Martina Espelöer und Ghfoor Awarahman, der vor fünf Jahren kirchliches Asyl suchte, um dem Krieg im Irak zu entkommen, nutzen den Anlass, um die Angriffe scharf zu verurteilen. Sie hoffen auf Frieden, damit nicht noch mehr Menschen ihre Leben verlieren müssen. Sie waren sich alle einig: Die Waffen müssen niedergelegt und auf eine Deeskalation hingearbeitet werden.

