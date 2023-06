Prozessauftakt am Landgericht Essen am Montag den 03.05.2021. Mord - Der 20 Jahre alte Dominik S. aus Marl stieg in der Nacht zum 9.11.20 in die Wohnung seiner 27 Jahre alten schlafenden Nachbarin ein und tötete sie mit 41 Messerstichen. Danach ging er ins Zimmer ihres vierjährigen Sohnes, stach diesem in Hals und Bauch. Der Junge überlebte. Der Angeklagte soll psychisch erheblich gestört sein. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services