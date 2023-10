Iserlohn: Sieben Prozent sind zu schnell unterwegs gewesen

Iserlohn. Der Radarwagen der Stadt Iserlohn war auch im September unterwegs: 881 Verkehrsteilnehmende waren zu schnell, das sind mehr als sieben Prozent.

Die Stadt Iserlohn kündigt regelmäßig die Messstellen des städtischen Radarwagens jeweils wochenweise im Voraus in den örtlichen Medien, auf ihrer Internetseite www.iserlohn.de/aktuelles sowie bei Facebook und Instagram an. Die regelmäßige Berichterstattung soll die Akzeptanz der Geschwindigkeitsüberwachung in der Öffentlichkeit steigern und dafür sorgen, dass überall angemessen gefahren wird.

+++ Mehr aus Iserlohn: Neue Ausstellung mit Bildern von Oskar Escherich +++

Im September war der Radarwagen an 20 Tagen im Einsatz (im August 16 Tage). Dabei haben die Mitarbeitenden der Straßenverkehrsabteilung an 74 Messpunkten (im August 53) geblitzt und 12.531 Fahr­zeuge (im August 11.166) gemessen. Insgesamt 881 Verkehrsteilnehmende, das sind 7,03 Prozent, (im August 621, 5,56 Prozent) haben die zulässi­ge Höchstgeschwindigkeit überschritten. 57 Verkehrsteilnehmende (im August 45) waren mindestens 16 km/h zu schnell, sodass Bußgeldverfahren eingeleitet wurden. Die schnellste gemessene Verkehrsteilnehmerin befuhr die Ruhrtalstraße in Fahrtrichtung Geisecke mit einer Geschwindigkeit von 69 km/h anstatt der dort erlaubten 30 km/h. Sie erwartet ein Bußgeld von mindestens 228,50 Euro und der Eintrag von einem Punkt in Flensburg.

Ein Fall wurde zur weiteren Bearbeitung an den Märkischen Kreis abgegeben. Hier wurde der Fahrer bei der Geschwindigkeitsüberschreitung mit einem Mobiltelefon in der Hand fotografiert. Dafür erhält der Betroffene einen Bußgeldbescheid über 123,50 Euro und einen Punkt. Aufgeschlagen wird dazu noch ein anteiliges Verwarngeld für den Geschwindigkeitsverstoß.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn