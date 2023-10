Iserlohn: Siebenjähriger durch geworfene Powerbank verletzt

Iserlohn. Der tatsächliche Vorgang ist noch nicht ganz klar. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach dem möglichen Täter.

Ein siebenjähriges Kind wurde am Sonntag gegen 16.35 Uhr auf dem Spielplatz am Fritz-Kühn-Platz in Iserlohn verletzt. Laut Polizei hatte dem Anschein nach eine Powerbank das Kind am Kopf getroffen, möglicherweise geworfen durch einen unbekannten Täter. Die Mutter bekam nur mit, dass ihr Sohn plötzlich weinte. Eine Zeugin hatte den „Knall“ gehört und sah, wie der schwere Akku neben dem Kind lag. Kurz darauf kam ein Mann hinzu. Als sie die Szene mit ihrem Handy filmte, verließ der Unbekannte den Spielplatz. Die Powerbank blieb vor Ort liegen.

Das Kind hatte eine Beule und klagte über Kopfschmerzen. Es wurde vom Rettungsdienst versorgt und sicherheitshalber in ein Krankenhaus gebracht. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei nach dem Fremden verlief ohne Ergebnis. Der Unbekannte wurde auf etwa 20 Jahre geschätzt. Er trug einen Oberlippenbart, eine graue Basecap und eine schwarze Jacke. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise auf dem Werfer unter 02371/9199-0.

