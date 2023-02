Iserlohn: So bewegend war das Leben von Oskar Escherich

Iserlohn. Noch heute zieren einige der vielen Bilder von Oskar Escherich die Wohnstuben der Iserlohner Bürger. Er machte sich auf viele Arten einen Namen.

Der Hauptfriedhof in Iserlohn ist viel mehr als nur eine letzte Ruhestätte. Er ist eine mit viel Leidenschaft arrangierte Parklandschaft und mit seiner historischen Abteilung ein wahrlich geschichtsträchtiger Ort des Gedenkens und Erinnerns. Dieses Kleinod in seiner jetzigen Form würde es heute nicht geben, wäre Oskar Escherich nach dem Zweiten Weltkrieg nicht zum Leiter des Garten- und Friedhofsamtes geworden.

Oskar Escherich, der heute vor 110 Jahren geboren wurde, hat sich aber nicht nur als Landschaftsarchitekt einen Namen gemacht. Vor allem sein Schaffen als Maler ist in bleibender Erinnerung geblieben. Noch heute zieren zahlreiche seiner vielen Bilder die Wohnstuben der Iserlohner Bürger.

Bäume, Blüten und Berge bestimmten das Leben von Oskar Escherich über seine Arbeit mit Pinsel und Farbe hinaus. „Ich male frohe Bilder unserer Heimat in einer Zeit, in der alles schreit, die Ohren und Herzen betäubt sind von der Monotonie des Lauten“, gab der Künstler vor über 30 Jahren sein Unbehagen für die rasante Erscheinungen des technischen Zeitalters preis.

Erinnerung als Verpflichtung, das Leben positiv zu sehen

In seinem Umfeld war es sein stetes und oft erfolgreiches Bemühen, Lebensmut und Lebensfreude zu vermitteln. Das Grauen des Krieges hatte er nicht vergessen, doch für ihn war die Erinnerung eine Herausforderung und Verpflichtung, das Leben positiv zu sehen und zu gestalten. „Ich fand immer wieder ein Stück blauen Himmel“, schrieb er einmal in einem Gedicht.

Als Chronist war der gebürtige Waldstädter den Lesern des Iserlohner Kreisanzeigers über viele Jahre mit seiner Kolumne „Oskar und sein Iserlohn“ bekannt. Auch Kommunalpolitisch war Escherich sehr aktiv. Nach seiner Rückkehr aus dem Krieg, setzte sich der aufrechte Sozialdemokrat unbeirrt für einen demokratischen Neubeginn ein. Er gilt als Mitbegründer der SPD in Iserlohn.

Um sich selbst machte Oskar Escherich nie Aufhebens. Bis zuletzt zog er die Bescheidenheit vor. Fast zu viel erschien ihm das öffentliche Interesse, das ihm anlässlich seiner Werkschau zum 85. Geburtstag im Februar 1998 im Parktheater entgegengebracht wurde.

Escherich fand ein zweites Zuhause in Kesbern

Auf dem Friedhof in Dahlsen und nicht auf dem Iserlohner Hauptfriedhof ist Oskar Escherich, der am 9. November 1998 nach einer schweren Erkrankung im Alter von 85 Jahren verstarb, in aller Stille und im engsten Kreis, beigesetzt. In Kesbern hatte er einen kleinen Garten, hier fand der ein zweites Zuhause. Hier genoss er die Natur, deren Eindrücke er in zahlreichen Bildern festhielt. Dort sah er die Natur und ihre Farben, die er – wie oft auch auf Reisen – rasch skizzierte, um sie später zu malen.

Als er schon auf den Rollstuhl angewiesen war, ließ er sich noch immer gern nach Kesbern fahren, um die Wolken und den Wind des von ihm so geliebten Dorfes zu erleben. Sein eigener Text in der Todesanzeige der Familie erinnert an seine positive Lebenseinstellung: „Ein Glück war das Leben, eine schillernde, bunte Schwärmerei mit vielen dunklen Wolken. Doch ich fand immer – ein Stück blauen Himmel.“

Der Gestalter des Hauptfriedhofes in Iserlohn

Oskar Escherich leitete 33 Jahre lang, also bis 1978, das Iserlohner Garten- und Friedhofsamt. „Ich verfügte nur über wenige Hilfskräfte und Mitarbeiter. Wir beseitigten Bombentrichter, um zu den Gräberfeldern zu gelangen, gaben gefallenen Soldaten ihre Ruhestatt auf unserem Friedhof und überführten immer wieder Gefallene und Verstorbene in ihre Heimatorte“, erinnerte sich Escherich anlässlich seines silbernen Arbeitsjubiläums 1970 im Interview mit der Heimatzeitung an die Anfänge seiner Arbeit.

In den ersten zwei Jahrzehnten seines Wirkens wurden fast 20.000 Iserlohner auf den alten und neuen Gräberfeldern beigesetzt. „Wir haben uns mit Erfolg bemüht, dem verwüsteten Friedhof wieder die Merkmale einer Parklandschaft zu geben, einem großen Garten gleich, in dem der Wechsel der Jahreszeiten stets seine besonnten oder trübdunklen Spuren hinterlässt. Das ständige Blühen und Vergehen ist dort, wie nirgendwo gegenwärtig. Der Hort des Friedens der ewigen Ruhe mahnt Tag für Tag bei all jenen, die den Weg zu den Gräbern ihrer Angehörigen und Freunde nehmen, zur Besinnung auf das Vergängliche und Zukünftige“, diktierte Oskar Escherich dem damaligen Chronisten in den Bleistift.

Der Gedenkstein aus Ruhrsandstein für die Opfer des Zweiten Weltkrieges wurde nach einem Entwurf von Oskar Escherich auf dem Hauptfriedhof errichtet. Foto: Stephan Faber

In Holz schnitzte er sein Lebensmotto: „Seid immer so gut zu den Lebenden wie ihr zu den Toten sein möchtet.“ Den Spruch hängte er als damaliger Leiter des Friedhofsamtes zur Mahnung an die Kapelle des Friedhofs, wo er heute noch hängt.

Auf den künstlerische Spuren von Oskar Escherich

Oskar Escherich hat auf dem Hauptfriedhof auch künstlerische Spuren hinterlassen. So hat er sich beim Kriegerehrenmal und der Gedenkstätte für die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges eingebracht.

An der nördlichen Schmalseite des Gräberfeldes symbolisieren dreieckige, trichterförmig verschweißte Stahlbleche – ebenfalls nach dem Entwurf Escherichs – eine detonierte Granate.

Jedes Jahr am Volkstrauertag brennt die von ihm gestaltete Schale an dem Gräberfeld für die Verstorbenen der Weltkriege. Auf dem Hauptfriedhof errichtete die Stadt außerdem eine Gedenkstätte für die Opfer der Iserlohner Revolution von 1848. Auch dafür schuf Oskar Escherich den Entwurf.

Die Verschönerung der Stadt war ihm ein großes Anliegen, deshalb rief er den Blumenschmuckwettbewerb ins Leben, bei dem er die Sieger mit seinen Bildern beschenkte.

Der Kommunalpolitiker Oskar Escherich

Mit seinem Vater teilte er nicht nur denselben Namen Oskar Escherich, von ihm erbte er auch das politische Engagement.

„Weil ich von Grund auf Pazifist bin, habe ich in jungen Jahren republikanische Uniform getragen, um Europa vor Diktaturen zu schützen. Die Diktatur zwang mich wieder in die Uniform, in der ich in einem langen Krieg immer versucht habe, Mensch zu bleiben. Den Menschen habe ich geholfen in Holland, Belgien, Frankreich, Italien, Polen, Finnland und Rußland“, erklärte Oskar Escherich anlässlich einer Ausstellung zum Stadtjubiläum 1987. Der 9. November war jener Tag, den Escherich als seinen „zweiten Geburtstag“ begangen hatte. Der so friedliebende Iserlohner glaubte im Zweiten Weltkrieg nicht mehr an den Endsieg. Vom Volksgerichtshof sollte er am 9. November 1943 wegen Volksverhetzung und Defätismus (starke Neigung zur Aufgabe) zum Tode verurteilt werden. Dass er zur „Frontbewährung“ zu Panzernahkampfeinheiten nach Russland strafversetzt wurde und daher mit dem Leben davonkam, verdankte er der mutigen Aussage seiner Frau Änne.

Im Jahr 1986 ernannte der SPD-Ortsverein Iserlohn-West Oskar Escherich (2. v. re.) zu ihrem Ehrenvorsitzenden. Foto: IKZ Archiv

In Russland begann Oskar Escherich sich die Trostlosigkeit des Krieges von der Seele zu malen. So entstanden die ersten eindrucksvollen Aquarelle des Iserlohners.

Einsatz für die Demokratie

„An Körper und Seele angeschlagen, wieder in Iserlohn – Mensch geworden“, erinnerte sich Oskar Escherich in einem Rückblick: „Die Stadt war mir Aufgabe in vieler Weise. Ich konnte Bäume pflanzen. Gehe ich heute unter diesen Bäumen, weiß ich, der Stadt gehört meine Liebe.“ Und er zeigte auch politisches Engagement: Der aufrechte Sozialdemokrat setzte sich unbeirrt für einen demokratischen und friedvollen Neubeginn ein. Er engagierte sich in der Kommunalpolitik. Oskar Escherich gehörte auch zu den Mitbegründern der SPD vor Ort. Bis zur Bildung des Stadtverbandes führte er den einheitlichen Ortsverein Iserlohn und übernahm schließlich die Leitung des Ortsvereins Iserlohn-West, die ihn später zu seinem Ehrenvorsitzenden machte.

Seine menschliche Auffassung von Politik schuf ihm Anerkennung weit über die Stadtgrenzen hinaus, weshalb er folgerichtig nach der kommunalen Neuordnung auch zum ersten Vorsitzenden des SPD-Unterbezirks Märkischer Kreis und später zu seinem Ehrenvorsitzenden gewählt wurde.

Der Maler und Poet

In seiner Vaterstadt hat Oskar Escherich viele Spuren hinterlassen, in seinem beruflichen Wirkungsumfeld, dem Friedhof und den Grünflächen im Herzen der Stadt. Aber auch als Künstler: Escherich erklärte einmal zu seinen Bildwelten resümierend: „In einem langen Leben musste ich mit ansehen, wie die Welt zerstört wird, darum meine Bilder vom Wald, von schönen Landschaften, den Bäumen, Blumen und Kindern.“

„Du musst was Gescheites lernen. Malen kannst du später auch noch“, drängte sein Vater damals auf einen soliden Beruf. Er wurde Elektriker. Die „Rote Clementine“, eine derer von Varnhagen und evangelische Schwester im Kinderheim, habe allerdings immer an seine Fähigkeiten geglaubt und ihm Mut gemacht. „Junge, du musst Maler werden“, war der Rat der emanzipierten Frauenrechtlerin.

Oskar Escherich ließ sich von den impressionistischen Malern inspirieren und lernte in Kursen bei Professor Itten seinen Gemälden, Zeichnungen und Aquarellen eine rhythmische Farbordnung und eine expressive Farbwahl zu geben.

Die Treppenstraße: Eine Zeichnung Oskar Escherich. Foto: Oskar Escherich

Oskar Escherich leitete Ende der 1960er Jahre einen Malclub, der in einem Kurs in der Iserlohner Volkshochschule unter seiner Leitung mündete. „Zunächst traf man sich in einem später abgerissenen Teil des Maste’schen Fabrikenhauses am heutigen Fritz-Kühn-Platz, dann in einem Kellerraum des Lebensmittelgeschäftes Bommers an der Oststraße und schließlich in einem Haus am Hohler Weg“, schrieb Katja Hofbauer in einer VHS-Chronik. Die Teilnehmer trugen damals selbst genähte blaue Kittel, berichtete Gretel Köpke, eine frühere Teilnehmerin dieser Malschule, die mit den anderen Hobbymalern in der Wermingser Straße ausstellte. Der Kurs „Malen nach Feierabend“ bestand bis zu Tod 1998.

Groß war auch sein Einsatz für das Künstlerdorf Barendorf: Eigens dieser Einrichtung zuliebe stellte er seine Bilder aus und verkaufte sie für diesen Zweck. Nicht weit entfernt davon das farbenfrohe Müllheizkraftwerk, das nach Escherichs Entwürfen gestaltet wurde.

„In welcher Wohnung Iserlohns hängt heute eigentlich noch kein Bild von ?“ fragte einmal Manfred Muck, der frühere Direktor der Sparkasse Iserlohn anlässlich einer Ausstellung in seinem Hause.

