John Haberle und Ingrid Knaup bilden weiterhin die Fraktionsspitze der Grünen in Iserlohn.

Politik Iserlohn: So blickt Grünen-Fraktionsspitze in die Zukunft

Iserlohn. John Haberle und Ingrid Knaup sind weiter die Fraktionsspitze der Grünen in Iserlohn. Das sind ihre Pläne für die zweite Hälfte der Wahlperiode.

Die Ratsfraktion der Iserlohner Grünen hat ihre Fraktionssprecher turnusgemäß zur Mitte der Wahlperiode neu gewählt. In der Fraktionssitzung wurde dabei das bisherige Sprecherteam bestätigt. Fraktionssprecher bleibt weiterhin John Haberle, Ingrid Knaup steht ihm wie zuvor als gleichberechtigte Stellvertreterin zur Seite.

Die Fraktion freut sich, mit dem bewährten Team die zweite Hälfte der Wahlperiode zu bestreiten. „Aktuell zeigt gerade das für Iserlohn bescheidene Ergebnis des ADFC- Fahrradklimatests, dass die Qualität des Radfahrens hier stark verbesserungswürdig ist. Wir Grünen werden nicht nachlassen, permanent den Finger in die Wunde zu legen, und deutliche Verbesserungen in Infrastruktur und Sicherheit anzumahnen. An Ideen für Anträge und Initiativen mangelt es nicht“, sagt Fraktionssprecher John Haberle.

Herausforderung: Garantie für benötigte Plätze im Offenen Ganztag bis 2026

Ingrid Knaup ergänzt: „Eine Herausforderung wird es sein, jedem Kind in Iserlohn einen benötigten Platz im Offenen Ganztag garantieren zu können. 2026 greift der verbindliche Rechtsanspruch der Eltern darauf. Entsprechend bleibt nicht mehr viel Zeit. Als Stadt müssen wir es erreichen, sowohl die räumlichen als auch die personellen Voraussetzungen dafür zu schaffen, damit dies gelingt. Wir werden mit allen Akteuren zusammenarbeiten, um hier erfolgreich zu sein. Das bedeutet auch, dass das Land NRW entsprechende Rahmenbedingungen schaffen muss, um notwendiges qualifiziertes Personal beschäftigen zu können. Das werden wir einfordern.“

