Iserlohn: So gehen zwei Ukrainerinnen mit dem Krieg um

Iserlohn. 2282 Ukraine-Flüchtlinge leben in Iserlohn. Valentyna Beznishchenko und Khrystyna Kozakul sind zwei von ihnen. So gehen sie mit dem Krieg um.

Ein Gespräch über 365 Tage Krieg und über jene 24 Stunden, an dem sich vor einem Jahr alles verändert hat. „Für uns gibt es ein Leben vor dem 24. Februar – und eines danach“, werden meine Gesprächspartnerinnen sagen. Die Hoffnung, dass alles noch einmal wird wie früher, haben sie aufgegeben. Wie auch? Wie kann etwas werden wie zuvor, wenn auf beiden Seiten des Konflikts Hunderttausende Menschen – Soldaten und Zivilsten – gestorben sind.

Khrystyna Kozakul stammt aus Saporischschja im Süden des Landes. Die mit 760.000 Einwohnern sechstgrößte Stadt der Ukraine ist oft in den Schlagzeilen, seit die russische Armee das dortige Atomkraftwerk besetzt hat. Nach ukrainischen Angaben kommt es dort immer wieder zu gefährlichen Situationen: Erst vor wenigen Tagen seien bei einem Raketenangriff zwei Marschflugkörper „gefährlich nahe an die Atomanlage“ herangeflogen, heißt es. „Die Gefahr, den Reaktor zu treffen, war erneut hoch“, teilte der staatliche ukrainische Energieversorger Energoatom mit.

Integration in der Schule ist nicht einfach

Khrystyna Kozakul floh wenige Wochen nach dem Kriegsbeginn mit ihrem siebenjährigen Sohn nach Iserlohn. Hier hat sie Bekannte. Die junge Frau redet leise und -- wenn es sich vermeiden lässt -- nicht über sich selbst.

Ja, alle Geflüchteten in Iserlohn, die sie kenne, hätten für ihre Kinder einen Platz in Kita oder Schule gefunden, meint sie. Alles in Ordnung also? „Eigentlich läuft es gut mit den Kindern“, meint Kozakul. Eigentlich? „Mein Sohn wurde nicht so gut aufgenommen. Der Lehrer versucht alles, aber es ist eben nicht einfach“. Kinder seien Kinder – und die könnten eben grausam sein. Auch mit dem Deutschlernen gehe es eher langsam voran, trotz des Förderunterrichtes in der Grundschule. Aber: „Von 26 Kindern in der Klasse meines Sohnes sprechen elf russisch. Da ist es klar, dass sie sich eher untereinander unterhalten und Deutsch zu kurz kommt“, sagt Kozakul, die derzeit einen Integrationskurs besucht. Trotzdem sei sie zuversichtlich: „Ich glaube, dass mein Sohn schon viel mehr Deutsch kann, als er zugeben will. Und irgendwann wird er das auch zeigen.“

Raketeneinschläge warfen die Bewohner aus den Betten

Valentyna Beznishchenko, die ebenfalls im Iserlohner Verein „Vereinte Ukrainer“ aktiv ist, ist mit ihrem Enkel Micha nach Iserlohn gekommen. Die beiden haben in der ukrainischen Hauptstadt Kiew gelebt und den Krieg aus nächster Nähe erfahren müssen. Im Gespräch springt Valentyna Beznishchenko in Gedanken immer wieder in diese Zeit zurück: Sie erzählt von Teilen einer Rakete, die nachts ins Haus einschlug und die Bewohner aus den Betten schleuderte, von schrecklichen Stunden im Keller während oben die Sirenen heulten und vom Tag, als sie den Enkel, den sie groß zieht, das letzte Mal in der Kita in Kiew abholte: „Ich habe zu ihm gesagt: ,Du wirst morgen nicht in die Kita gehen‘ -- dass er niemals mehr dahingehen würde, wusste ich ja damals nicht.“ Als sich die Situation in der Hauptstadt zuspitzte, flohen Oma und Enkel nach Deutschland, in der Waldstadt fanden sie eine Zuflucht.

Beznishchenko redet mit Micha über den Krieg, Bilder zeige sie ihm aber nicht. „Mein Enkel ist traumatisiert. Wenn ein lautes Motorrad an uns vorbeifährt, dann erschreckt er sich und denkt gleich an Raketen“, erzählt sie. „Ich hoffe, dass es mit der Zeit besser wird und die Bilder in seinem Kopf verblassen.“

Ukrainerin spricht mit Sohn nach Möglichkeit nicht über Krieg

Sie vermeide es, mit dem Sohn über den Krieg zu reden, sagt Khrystyna Kozakul: „Er hat das alles zum Glück nicht live gesehen. Wir waren früh genug weg.“ Auch sonst mache sie vieles mit sich selber aus: „Ich versuche, ihm nicht zu zeigen, wenn ich traurig bin. Aber natürlich spürt er es und fragt: ,Mama, wann gehen wir wieder zurück?‘“

Gehen oder Bleiben? Was für eine Frage zu einem Zeitpunkt, an dem noch niemand sagen kann, wie, wann oder ob überhaupt der Krieg ein Ende finden wird. „Unsere Kinder funktionieren in zwei Welten: Sie kommen hier zurecht, aber die Ukraine ist ihre Heimat“, sagt Khrystyna Kozakul, die in ihrer Heimat im Rathaus gearbeitet hat. Für sich selbst habe sie längst eine Antwort gefunden: „Nach dem Krieg will ich zurückgehen. Unser Haus steht noch, mein Mann und ich haben jahrelang daran gebaut“. Sie verstehe es aber auch, wenn Menschen, die alles verloren haben, in Deutschland eine neue Heimat suchen, denn: „Sie haben keine andere Wahl. Das ist eine persönliche Entscheidung und hängt von vielen Faktoren ab.“ Wie werden sie den Freitag verbringen? „Der 24. Februar bleibt immer der 24. Februar“, sagt Valentyna Beznishchenko. Meine Tochter hat immer gesagt: ,Bring mich zurück zum 23. Februar’ – denn danach ist das Leben anders geworden. Wir alle wünschen uns den 23. Februar zurück.“

Ukrainerinnen wollen sich nicht zu Putin äußern

Zu Putin wollen sich die beiden Frauen nicht äußern, Beznishchenko kennt dazu nur einen Satz: „Putin, hau ab!“, sagt sie. Beide wünschen sich mehr militärische Unterstützung von anderen europäischen Ländern für die Ukraine, mehr Waffen, mehr Technik, mehr Flugzeuge und Panzer. Verhandeln mit dem Despoten? Daran glauben die beiden nicht: „Er will nicht reden. Er will nur seine Regeln aufstellen“, sagen sie. Um nicht ganz tatenlos zu sein, sammeln die Frauen und ihre Freundinnen regelmäßig Spenden, die ihr Bekannter Dmytro Gnitko zusammen mit anderen Helfern in die Ukraine bringt. Die Kinder im Waisenhaus Antoschka in Kramatorsk hätten sich sehr über das Spielzeug gefreut, sagen sie.

Dass sich die Öffentlichkeit inzwischen an den Krieg gewöhnt hat und andere Ereignisse wie das Erdbeben immer wieder in den Mittelpunkt rücken, nehmen die Frauen niemandem übel. Wie schätzen sie die Lage ein? „Wir hoffen, dass bald Frieden kommt, aber wir glauben es auch“, sagt Khrystyna Kozakul.

