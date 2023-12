Iserlohn: So geht es auf dem Weihnachtsmarkt weiter

Iserlohn Auch in dieser Woche gibt es am Alten Rathausplatz und am Schillerplatz mit viel Live-Musik und der Familien-Aktionswoche eine Menge zu erleben.

Der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt verspricht auch in dieser Woche an beiden Standorten am Schillerplatz und auf dem Alten Rathausplatz viel Programm. Mit dabei ist die Werbegemeinschaft Iserlohn mit ihrer großen begehbaren Schneekugel für weihnachtliche Fotos mit Schneegarantie: am Samstag im 1A-Center und am Sonntag auf dem Alten Rathausplatz.

Schöne Geschenke auch in den Wechselhütten

Auf dem Alten Rathausplatz finden sich auch wieder Weihnachtshütten für Geschenke. Die Wechselhütte 4 an der Unnaer Straße beherbergt am Montag und Mittwoch die Dress-Planerin Nina Baumann, am Donnerstag die Diakonie Mark-Ruhr und am Freitag und Samstag die „Dons of Gin“. Leckere Waffeln gibt es dazu am Dienstag vom Kindergarten Gartenstraße und am Sonntag vom Stenner-Gymnasium. In Wechselhütte 5 finden sich dazu von Montag bis Samstag Weihnachtspräsente vom „Christlichen Zentrum Sauerland“, ab Sonntag bietet dort Christa Röhring stylische Upcycling-Taschen an. Den passenden Geschenke-Einpack-Service zum Weihnachtsshopping stellt die Werbegemeinschaft bereit: Im Lichte des XXL-Tannenbaums im benachbarten „Haus vom Nikolaus“ am Schillerplatz verleiht das Verpackungsteam den Geschenken den letzten Schliff – und das kostenfrei.

Vom 4. bis 10. Dezember ist auf dem Weihnachtsmarkt Aktionswoche für die ganze Familie. Das bunte Treiben startet am Dienstag beim Familientag an Voss‘ Kinderkarussell mit vergünstigten Fahrpreisen. Am Mittwoch ist ab 15 Uhr der Nikolaus auf der Bühne vor dem Alten Rathaus zu Gast. Er freut sich über aufgesagte Gedichte, gemalte Bilder und vorgetragene Weihnachtslieder. Für die besonders lieben Kinder hat er mit Sicherheit auch eine süße Überraschung.

Glühwein und Kakao trinken für den guten Zweck

Am kommenden Mittwoch heißt es: Glühwein und Kakao trinken für den guten Zweck. In der Zeit von 16 bis 18 Uhr stellt der Schausteller Thomas Wendler seine Hütte am Alten Rathausplatz für den Verein Bürger helfen Bürgern zur Verfügung. Dabei wird man nicht nur das eine oder andere bekannte Iserlohner Gesicht beim Ausschank hinter dem Tresen finden. Der Verkaufserlös aus den zwei Stunden geht komplett an den Verein, der in Iserlohn auf vielfältige Weise finanziell schwache Menschen unterstützt. Passend zum Nikolaustag gibt es außerdem kleine Geschenke für die kleinen Gäste des Weihnachtsmarkts.

Briefe an das Christkind

Zum Ende der Woche sind dann in 30 Geschäften in der Innenstadt knallrote Briefkästen zu finden. Hier können die jüngsten Innenstadtbesucher ihre Briefe an das Christkind einwerfen. Sind diese mit einer vollständigen Adresse versehen, erhalten sie noch vor Weihnachten eine Antwort vom Christkind. Garantiert! Am Freitag sind dann eingeladen, gemeinsam mit dem Stadtmarketing und einigen Kindergärten und Schulen, die Tannenbäume rund um den Alten Rathausplatz mit selbst bemalten und gebastelten Weihnachtskugeln zu schmücken. Treffpunkt ist um 16 Uhr vor der Bühne vor dem Alten Rathaus. Malvorlage gibt es im Internet unter www.waldstadtpanorama-iserlohn.de. Hier gibt es auch die Anleitung zum Basteln der laminierten Kugeln. Um 17 Uhr laden dann die „Modern Voices“ zum Rudelsingen auf den Alten Rathausplatz ein.

Auch sonst gibt es viel Musik: Am Mittwoch ab 19 Uhr gibt es Live-Musik in Wendlers Schmiedehütte, am Donnerstag tritt das Duo „Rawsome-Delights“ um 18 Uhr auf der Bühne auf, und am Samstag um 18 Uhr sind die „Substitutes“ zu Gast.

