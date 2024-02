Iserlohn: So geht es bei „Braut & Mehr“ und „NKD“ weiter

Tanja Evertz-Busemann bei der Eröffnung von „Braut & Mehr“ an der Wasserstraße in Iserlohn.

Iserlohn Ende 2022 eröffnete an der Wasserstraße das Festmode-Geschäft. Jetzt ist Schluss. Ralf Dorsemagen gibt hingegen Auskünfte über die „NKD-Räume“.

Wer in diesen Tagen durch die Wasserstraße in Iserlohn spaziert, wird es sehen: Das Geschäft „Braut & Mehr“ von Tanja Evertz-Busemann ist geschlossen. Mit der entsprechenden Vorankündigung wandte sich die Unternehmerin, die in Sümmern weiterhin die „Hochzeitswerkstatt“ betreibt, bereits im vergangenen Jahr mit Aushängen und Beiträgen bei Social Media an ihre Kundschaft.

Der Grund für die Schließung nach etwas mehr als einem Jahr ist eine berufliche Veränderung, die sich ergeben hat. „Bei ‚B & U‘ wurde der Einkauf neu aufgestellt und eine Stelle geschaffen und ich bin dort nun Einkaufsleitung für Damenoberbekleidung. Das ist eine schöne Ergänzung zur Arbeit in der ‚Hochzeitswerkstatt‘, aber dafür musste ich mein anderes Projekt leider aufgeben.“

Das Angebot bei „Braut & Mehr“ richtete sich vor allem an spontane Kundinnen. So wurde die Anlassmode von Sümmern in die Iserlohner Innenstadt ausgelagert. Brautkleider ließen sich dort ebenfalls für ein kleines Budget finden. Neben der Bekleidung bot die Unternehmerin auch Wohnaccessoires und Geschenkideen in der Wasserstraße an. Pläne die festliche Mode wieder in der „Hochzeitswerkstatt“ zu integrieren, gibt es nicht. Stattdessen bringt Evertz-Busemann ihre Expertise bei „B & U“ ein und hilft dabei, den Anlassbereich neu aufzustellen. Dafür wird es nicht nur eine räumliche Umgestaltung bei der Damenoberbekleidung geben, sondern auch neue Marken werden in das Sortiment aufgenommen, damit der Konzeptgedanke dort neu aufgestellt werden kann. Auch mit diesen neuen Aufgaben betreibt sie aber die „Hochzeitswerkstatt“ wie gewohnt weiter.

Einen neuen Mieter gibt es aber noch nicht für das Lokal. Laut Anette Schneidersmann von der B&U Immobilien GmbH, die Eigentümer des Lokals ist, soll die knapp 100 Quadratmeter große Fläche bald inseriert werden, um einen langen Leerstand zu vermeiden.

Verhandlungen mit potenziellen neuen Mietern laufen

Fast parallel zum ehemaligen „Braut & Mehr“-Ladenlokal an der Wermingser Straße steht die ehemalige NKD-Filiale seit November leer. Besitzer Ralf Dorsemagen zeigt sich jedoch zuversichtlich, dass das nicht mehr lange so bleiben soll. „Wir verhandeln schon mit einigen Mietinteressenten aus verschiedenen Branchen, es soll ja auch was Attraktives hereinkommen‘“, gibt er einen Einblick in die aktuelle Situation. Man müsse bei dem Leerstand auch bedenken, dass sich Verhandlungen über die Feiertage gezogen haben, was mit Blick auf eventuelle Urlaube über den Jahreswechsel normal sei.

Die ehemalige NKD-Filiale in Iserlohn steht leer. Foto: Lea Henneboele / IKZ

Über dem Ladenlokal sind knapp 100 Quadratmeter große Werberäume, ebenfalls im Besitz der Harry & Ralf Dorsemagen Hausverwaltung, zu vermieten. Dort, so erinnert sich Rolf Dorsemagen, sei der Frisörsalon Kemmereit lange drin gewesen, nun aber wegen der alternden Kundschaft, denen ein Aufzug hoch in den Salon fehlt, in die Nähe in ein Lokal im Erdgeschoss gezogen. Dass ein ähnliches Unternehmen seinen Weg in die Räume findet, kann sich der Inhaber sehr gut vorstellen.

Iserlohn war da im Vergleich immer eine relativ gute Stadt. Rolf Dorsemagen - Besitzer des ehemaligen NKD-Ladelokals

Das Spannende dabei: Sein Unternehmen, das mehrere Immobilien in der Innenstadt innehält und verwaltet, sitzt in Aschaffenburg. Das hindert Rolf Dorsemagen jedoch nicht daran, aus über 200 Kilometern Entfernung einen genauen Überblick über seine Ladenlokale zu haben und sich an jeden einzelnen Mieter, selbst über Jahrzehnte hinweg zu erinnern. „Ich kenne meine Mieter“, ist sich der Unternehmer sicher. Er beobachtet aber auch, wie sich der Markt ändert. Lange Leerstände seien gerade in anderen Städten, in denen er auch Immobilien besitzt, viel zu sehen. „Iserlohn war da im Vergleich immer eine relativ gute Stadt“, zeigt sich Rolf Dorsemagen jedoch zuversichtlich, dass mit langen Leerständen nicht zu rechnen sei und sich schnell neue Mieter finden lassen.

