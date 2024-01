Iserlohn: So gelingt die Brücke zwischen Orient und Okzident

Iserlohn Das Ensemble „Anima Shirvani“ verbindet im Weltsalon des Iserlohner Parktheaters die traditionelle Musik Persiens mit deutscher Barockmusik.

Bachs Weihnachtsoratorium, Händels Messiahs, Vivaldis Vier Jahreszeiten: Barockmusik begegnet uns oft im ganz großen Rahmen – festlich, höchst kultiviert und in vollendeter Perfektion. Hochkultur auf allerhöchsten Gipfeln. Dabei vergisst man schnell, wie lebendig, im Grunde ganz einfach und nah am Menschen diese Musik in früheren Zeiten einmal war. Es gibt Ensembles, die sich genau darauf spezialisieren und den ursprünglichen Sound und die Wildheit Alter Musik wieder lebendig werden lassen. Und es gibt ein Ensemble, das geht noch einen Schritt weiter und setzt die Musik deutscher Barockmeister in ein direktes Verhältnis zur traditionellen, fernöstlichen Musik – zwei musikalische Welten, Orient und Okzident, die in einem spannenden Kontrast zueinanderstehen, klanglich oft aber gar nicht so weit voneinander entfernt sind.

Mit Goethe ist uns Deutschen dieser Brückenschlag in die Wiege gelegt worden. Niels Gamm - Leiter des Parktheaters

Am vergangenen Sonntag war das Ensemble „Anima Shirvani“ beim Weltsalon im Parktheater Iserlohn zu Gast und hat das Publikum im vollbesetzten Löbbeckesaal mitgenommen auf diese Reise. „Fern-Östlicher Diwan“ heißt das Programm, in dem der Posaunist Tural Ismayilov und seine vier Mitmusiker den Brückenschlag wagen und Barockmusik von Samuel Scheidt oder Michael Praetorius mit den überlieferten Weisen und Tänzen des Mugam, also der traditionellen Kunstmusik Persiens, mischen. Gleichzeitig stellen sie, wie der Programmtitel schon erahnen lässt, Goethes Gedichtsammlung vom „West-Östlichen Diwan“ der Poesie seines Gegenübers, des persischen Dichters Hafis gegenüber.

Persische Musik mit deutschen Barockkompositionen

Das Ergebnis hat das Publikum begeistert zurückgelassen. Denn Tural Ismayilov selbst ist der personifizierte Brückenschlag. Groß geworden mit der Musik aus seiner Heimat in Aserbaidschan ist er im Musikstudium in Deutschland zu einem Spezialisten für Alte Musik geworden. Seiner warmen und weichen Renaissanceposaune steht oft die traditionelle armenische Rohrflöte Duduk gegenüber, was wunderbar harmoniert. Begleitet werden sie von einer typischen barocken Rhythmuscombo aus Perkussionsinstrumenten, hauptsächlich große Rahmentrommeln und Schellen, der Viola da Gamba als Bassfundament und der Theorbe, einer barocken Langlaute, für die Harmonien. Zusammen gaben sie die oft traurigen und sehnsuchtsvollen Weisen des alten Persiens ebenso mitreißend wieder, wie die rassigen Tänze oder auch die mitunter bekannten Melodien der Barockkompositionen, die wir heute teilweise noch aus dem Gesangbuch kennen: „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ oder „Nun bitten wir den heiligen Geist“ waren da zu erkennen und ergaben in ihrer Rhythmik, die uns heute oft befremdlich erscheint, erst wirklich Sinn.

Der Brückenschlag zwischen Abend- und Morgenland war hier ebenso naheliegend wie selbstverständlich, was wohl nur die Musik mit solcher Leichtigkeit hinkriegt. Theaterleiter Niels Gamm ist genau das ein Herzensanliegen, ebenso wie seine ganze Reihe des Weltsalons, in der immer wieder eine Brücke in andere Kulturen geschlagen wird. Und für ihn gab es selten einen Weltsalon-Abend, der das so exemplarisch zeigte, wie dieser mit dem Ensemble „Anima Shirvani“ und Goethes West-Östlichem Diwan. Denn wie Niels Gamm sagt: „Mit Goethe ist uns Deutschen dieser Brückenschlag in die Wiege gelegt worden.“ Und sich daran zu erinnern, sei gerade in er heutigen Zeit wichtiger denn je.

